Comparecen 17 de los 19 Líderes del Ambulantaje; Afirman No Solaparán a la Ex-Síndico Rosario Vázquez

*FUERON CITADOS ANTE LA FISCALIA. *INFORMA SERVICIOS PUBLICOS QUE FUERON RETIRADOS UNOS 2 MIL AMBULANTES DE LAS CALLES, PERO FALTAN MÁS DE 10 MIL. *CONTINUARÁN CON OTRAS AVENIDAS DEL CENTRO Y POSTERIORMENTE LIMPIARÁN LOS MERCADOS SEBASTIÁN ESCOBAR Y SAN JUAN.

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero.- “La delincuencia organizada está detrás del comercio ambulante en Tapachula”, sostuvo en entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, el secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento local, Enrique Mota Imatzú.

Dijo que hay intereses millonarios en la comercialización de mercancía ilegal, pirotecnia, contrabando y mercancía “pirata”, en la ciudad, y por ello, afirmó que “no hay marcha atrás en el combate a los ambulantes de Tapachula”.

Explicó que el reglamento establece que no está permitida la venta en la vía pública en el primer cuadro de la ciudad y se había dado un plazo que venció el 31 de Diciembre para que los informales presentaran a la autoridad municipal algún permiso por parte de las anteriores administraciones.

Al iniciar la presente administración municipal, reconoció, había aproximadamente poco más de 10 mil comerciantes ambulantes, pero que en los últimos tres meses “se incrementó de manera exageradísima, aunque desconocemos las causas”.

Calculó que en los operativos que se han implementado en los últimos ocho días, se han retirado a unos 2 mil vendedores que utilizaban banquetas, calles, pasillos, jardineras, parques y otros espacios públicos para vender, pero que hay otros 10 mil que siguen en esos lugares.

“Sabemos de líderes que hacen negocio al vender los espacios públicos y cobrar el derecho de piso, algo fuera de la ley y que lo prohíbe el Bando Municipal”, reveló, al asegurar que en estos tres meses, las autoridades municipales no han cobrado un solo Peso por concepto de comercio ilegal del centro de la ciudad, “porque no se puede cobrar algo que no está permitido”.

Sin embargo, reconoció que los mismos informales les han confesado que pagaban miles de Pesos a sus líderes en dos formas. La primera por permitirle establecerse en un determinado lugar de la vía pública y, después una cuota diaria a razón de renta o cobro de piso.

Aun cuando aseguró que se desconocen los montos porque eran acuerdos entre ellos, calculó que pudiera ser un negocio de millones de Pesos.

“Es un negocio fuera de la ley, por eso se han denunciado a 19 líderes de organizaciones que agrupan a los ambulantes y que, bajo ciertas estrategias, ocupaban el espacio para vender en la vía pública, incluso pirotecnia”, abundó.

De ellos, indicó que 17 ya se han presentado ante la Fiscalía de Justicia del Estado, para atender el requerimiento penal en contra de los líderes.

Las autoridades municipales tomaron la decisión de proceder judicialmente sobre esas 19 personas porque, según dijo, en el operativo contra la pirotecnia realizado el 31 de Diciembre, los informales los agredieron y dejaron como saldo a varios heridos, incluyendo a cinco funcionarios de esa Secretaría.

Por esos motivos fueron detenidos algunos civiles que, según Mota Imatzú, incitaban a la violencia e involucraron en sus declaraciones ante el Ministerio Público a la exsíndico de Tapachula, Rosario Vázquez Hernández.

“No se va a solapar a Rosario Vázquez ni a ningún otro exfuncionario involucrado en el tema del comercio informal en el municipio”, aseguró.

Luego recordó que, al cambio administrativo, las autoridades salientes firmaron un acta ante Notario en el que dejaron establecido que no hay un padrón de comerciantes ambulantes.

Por ello, los entrantes, dieron el plazo de los tres meses para que los líderes y las organizaciones sociales presentaran sus permisos, pero no lo hicieron.

En lugar de eso, entregaron solamente las listas de sus agremiados, aunque eso no es un documento oficial que les permita expender sus mercancías en los espacios públicos y por eso se les ha permitido que se vuelvan a reinstalar.

“Es un trabajo coordinado, permanente, lento pero paulatino. Algunos de esos vendedores han estado fuera de normatividad desde hace varios años y se torna una situación difícil. El compromiso es hacer lo mismo en otras calles del centro, como la 10ª norte, donde se involucra otros factores, como los índices delictivos”, apuntó.

Y es que afirmó que los comerciantes informales y los delincuentes, en el centro de la ciudad, tenían algún tipo de relación, “ya que ahora que se está combatiendo al comercio irregular, también han disminuido los índices delictivos en ese sector”.

Dio a conocer que algunos vendedores ambulantes han estado amenazando a los funcionarios municipales con machetes y cuchillos, para tratar de amedrentarlos y ya no sigan con los operativos, y que todo eso ya ha sido denunciado ante las autoridades judiciales.

En torno a la movilización policíaca registrada este lunes en las calles aledañas al Palacio Municipal, comentó que se realizaron esas acciones porque tenían conocimiento de que algunos ambulantes pretendían llegar hasta ese lugar para hacer actos vandálicos.

“Se está combatiendo algo muy fuerte, que manejaba intereses muy grandes de probablemente millones de pesos”, abundó el funcionario.

Además, alrededor del 70 por ciento de los comerciantes ambulantes en Tapachula son centroamericanos, quienes al ver que tenían que abandonar las calles acudieron a la Fiscalía de Migrantes para acusar a las autoridades que realizaban los operativos, pero sus quejas no procedieron por estar fuera de la ley.

En las tareas realizadas en estos ochos días, aseguró que se ha detectado también que hay explotación laboral de menores de edad y trata de personas.

Algunas de las víctimas, según Mota, les confesaron que deben entregar cuentas a determinadas personas, quien los organiza y les paga un salario, “y eso se llama delincuencia organizada”.

Este martes, el director de la empresa turística “Vuela”, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, donó 20 equipos de limpieza al Gobierno Municipal, que incluye escobas y recogedores, para realizar el servicio en las calles de la ciudad.

Esas herramientas fueron estrenadas de inmediato a lo largo del Sendero Peatonal, donde decenas de elementos de diversas dependencias, auxiliados por pipas de Protección Civil y Servicios Públicos, realizaron el mantenimiento.

En ese lugar, Mota Imatzú se comprometió ante los empresarios a que no se volverá a permitir la instalación de vendedores ambulantes y que los operativos se ampliarán esta misma semana a otras calles del centro de la ciudad, y adelantó que después seguirá los mercados “Sebastián Escobar” y el “San Juan”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello