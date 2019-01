Se Agudiza el Problema de la Basura en la Ciudad; Autoridades no Cuentan con Esquemas de Solución

*LA NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SIGUE SIN ATENDER LOS ELEMENTALES SERVICIOS PÚBLICOS. EL PROBLEMA DE LA BASURA UNO DE ELLOS. * HABITANTES DE PUERTO MADERO TAMBIÉN RECLAMAN ATENCIÓN.

Tapachula, Chiapas; 09 de enero. – Para el dirigente del Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda, Eduardo Ángeles Arenas, manifestó que el problema de la recolección de los residuos en Tapachula en los últimos meses se ha agudizado y se ha convertido en una situación grave.

“Es una problemática que afecta todos los días a los ciudadanos, lamentablemente no vemos que haya interés de tomar con seriedad el asunto y dar una solución a fondo” por parte del actual ayuntamiento, indicó.

Incluso consideró que al gobierno municipal le ha generado más beneficio no hacer la recolección y dejar esa responsabilidad a los tricicleros, además recalcó que en ese tema hay un círculo vicioso y la posibilidad de actos de corrupción.

Por su parte, Eugenio Arévalo Fuentes, secretario de la Asociación de Empresarios Procentro, dijo que esos problemas también se han ampliado al resto del municipio.

Comentó que, en la comunidad más grande de Tapachula como lo es Puerto Madero, hay graves problemas de inseguridad, comercio informal y la recolección de basura.

Aseguró que los camiones de Limpia Municipal no se presentan desde hace más de un mes y que por ello ahora hay basureros clandestinos en la entrada al Puerto, en Las Escolleras, El Malecón, Playa San Benito, en patios baldíos y en las calles.

Lamentó que, al igual que en la cabecera municipal, el centro de Puerto de Madero fue inundado de comerciantes ambulantes en los últimos tres meses, “y no sabemos qué funcionarios cobraron por la venta de esos espacios públicos”.

Reconoció que, además, hay problemas de ingobernabilidad, porque quedó acéfala la Delegación, y tampoco hay agente municipal u cualquier otra autoridad que se haga responsable de la comunidad.

Ese desorden ocurrido en los últimos tres meses, también se ve reflejado en que los tricicleros se han apoderado de las calles, sin contar con permisos o concesiones del transporte.

En el caso de la inseguridad, afirmó que los niveles son tan altos que la población tiene que pasar encerrados en sus casas.

Ante esa situación, decidieron integrarse al frente de organismos que exigen a las autoridades municipales cumplan con sus responsabilidades y atiendan los reclamos de la sociedad.

Las prioridades, dijo, es el reforzamiento de la vigilancia policíaca, las cuadrillas de Limpia y combatir al comercio informal, “porque Puerto Madero se encuentra en completo abandono”.

Puntualizó que han enviado documentos al Ayuntamiento para que se atiendas esos y otros problemas comunitarios, pero que no hay respuesta alguna. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello