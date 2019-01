Arranca el Programa Federal de Capacitación Laboral a Jóvenes

*Inscritos un Millón 100 mil.

Ciudad de México; 10 de Enero.- Con un presupuesto de 44 mil millones de Pesos, este jueves inicia el programa “Jóvenes Construyendo el futuro”, en el que hasta el momento están inscritos un millón 100 mil personas de entre 18 y 29 años, quienes recibirán capacitación laboral y un salario de 3 mil 600 Pesos mensuales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informaron que hasta el momento 39 mil empresas han mostrado interés en participar en el programa y que representan 300 mil ofertas de capacitación laboral.

El mandatario federal dijo que este programa es uno de los más importantes de su Gobierno. “Es un programa estratégico, fundamental, lleno de contenido, de justicia, de humanismo; es la atención a los jóvenes a quienes se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les etiquetó como ninis, que ni estudian ni trabajan; se acuñó esa frase desdichada, porque no es culpa de ellos que no haya oportunidades de estudio ni de trabajo”.

Luego, aclaró que dicho programa no tiene límite de beneficiarios y si se necesita más presupuesto; “vamos a hacer transferencias, vamos a conseguir más recursos porque se trata de un programa prioritario”.

Además, llamó a dueños de talleres a ser tutores para que los jóvenes “se alejen de las tentaciones y no se vean obligados a tomar el camino de las malas acciones”.

Luisa María Alcalde destacó que el propósito de este programa es incluir a los jóvenes en la capacitación a través de empresas, negocios, talleres, centros de trabajo, sector público y organizaciones de la sociedad civil.

También ofreció el número telefónico 018008412020 para que tanto jóvenes como empresarios reciban informes sobre el programa.

Este mediodía, López Obrador entregará las primeras tarjetas de débito a jóvenes beneficiarios en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Apro