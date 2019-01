Buques Cargados con Combustible se Encuentran Varados en Veracruz

Ciudad de México.- En los puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos, Veracruz, hay al menos 24 buques tanque con combustible que se encuentran fondeados; es decir, no han podido entrar al puerto para descargar el producto, debido a que las terminales de almacenamiento se encuentran saturadas por la estrategia que está siguiendo el gobierno federal contra el robo de combustibles.

En entrevista, Mitchel Dehesa, director de Negocios Downstream Oil & Gas en SGS México, aseguró que esta situación provocará una carga económica para Pemex, pues mantenerlos en esta situación genera penalizaciones que van de los 25 mil a 30 mil dólares diarios por cada barco.

Tan sólo en Tuxpan estaban fondeados, hasta el jueves pasado, diez barcos que no son propiedad de Pemex, sino que son contratados para hacer el flete, mientras que en Coatzacoalcos se contabilizaban 14 con destino a Pajaritos.

De tal forma que por los 24 buques tanque tendría que pagar más entre 600 mil y 720 mil dólares diarios.

Aseguró que la situación también se está registrando en Coatzacoalcos que da entrada a la terminal de Pajaritos, donde hay un número muy considerable de barcos fondeados sin hacer nada porque los ductos que conectan a Minatitlán con otros puntos geográficos están siendo revisados.

De acuerdo con el personal de la terminal de Pajaritos , las maniobras para la descarga de gasolina Magna, Premium y diesel se tornó lenta, ya que son las indicaciones de la Presidencia de la República y el proceso es lento para poder descargarlos. (En Tuxpan), los ocho navíos están “formados”.

Niegan “tráfico” de buques

Mientras tanto, en un recorrido realizado por la refinería Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, reconoció que las terminales portuarias de reparto y almacenamiento de combustible se encuentran saturadas por el cierre de ductos; no obstante, aseguró que no hay tráfico de buques en las terminales marítimas del Golfo de México a raíz de que echó a andar el plan nacional de robo a combustibles.

Sin embargo, en la bitácora de información del puerto, donde son reportados los arribos, embarcaciones programadas y atracadas, hay un apartado que señala que hay dos embarcaciones fondeadas que contienen “fluidos petroleros” y uno de los navíos cumple precisamente un mes de estar a la espera de poder entregar su cargamento.

Este retraso trae pérdidas para las empresas propietarias de los buques.

Cabe destacar que ayer, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre cuál es el estatus de dichos buques tanque en Coatzacoalcos, y respondió que “lo de los buques tanque, no precisamente en Coatzacoalcos, en Tuxpan, donde se está importando gasolina, hay buques tanque todos los días, imagínense”. Agencias