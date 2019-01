Concluyen Audiencias Sobre Guardia Nacional en la Cámara de Diputados

* El Dictamen Final Tendrá Tres Modificaciones.

Ciudad de México; 12 de Enero.- Las audiencias sobre la Guardia Nacional concluyeron este sábado en la Cámara de Diputados y el coordinador de Morena, Mario Delgado, destacó que el dictamen, tal como se aprobó en comisiones, no puede aprobarse en el pleno durante el próximo periodo extraordinario.

Delgado explicó que serán tres modificaciones generales al dictamen; una consistirá en que la Guardia Nacional tendrá un mando civil a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Además, que se respete la autonomía de Estados y Municipios para decidir en sus comunidades la estrategia de seguridad que mejor convenga, así como el fortalecimiento de las policías locales; y precisar los mecanismos de control del nuevo cuerpo de seguridad.

El también Presidente de la Junta de Coordinación Política informó que durante las 10 audiencias públicas que iniciaron el martes, se registraron mil 300 personas para acudir como público, que también se transmitieron por internet y por la señal abierta del Canal del Congreso.

Por su parte, el coordinador de los Diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, llamó a que el formato de parlamento abierto adoptado por la 64 Legislatura en el desahogo de las audiencias debe adoptarse también para otras reformas constitucionales.

“México es un país herido y no podemos declinar construir sueños de futuro. Esta convocatoria que adopta la Junta de Coordinación Política en Parlamento abierto, se tiene que convertir en un método ordinario”, dijo.

Durante la última audiencia “Seguridad Humana y Guardia Nacional”, Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria rechazaron la creación de la Guardia Nacional, a pesar de que su mando sea civil y esté a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Marcela Villalobos, representante de Amnistía Internacional, destacó que durante el sexenio pasado más de un millón de elementos de la Sedena fueron capacitados en el rubro de derechos humanos, sobre todo, en la protección de derechos de las mujeres.

“Esto no ha frenado que militares cometan graves violaciones de derechos humanos, ya que lo que realmente se requiere son mecanismos apropiados de evaluación y una reformulación del enfoque de seguridad que apueste por el fortalecimiento de las policías”, dijo.

Por su parte, Miguel Concha, director del CDHVitoria, aseguró que, por responsabilidad política del Gobierno Federal actual, la Guardia Nacional “debe estar integrada sólo por corporaciones civiles y bajo su mando, aunque coadyuven con ella temporalmente las fuerzas militares”. Sun