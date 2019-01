Acuerdan REC y Legisladores Trabajar en Unidad por el Desarrollo de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una reunión con Senadores y Diputados federales chiapanecos, con quienes acordó trabajar por el bien de la entidad y no defraudar la confianza de la sociedad.

En el encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó la importancia de que en un esfuerzo coordinado se contribuya al desarrollo de todas las regiones de Chiapas, en un ambiente de unidad y de paz.

“El pueblo nos dio la oportunidad de sumar esfuerzos para hacer los cambios que el Estado y el país necesitan, por ello debemos trabajar de manera responsable y austera, pero no por ello menos eficaz”, enfatizó.

De esta forma, pidió a las y los legisladores que desde sus trincheras sean vigilantes de que los recursos se apliquen de forma responsable, considerando que la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas son características que definen a la nueva cultura política en la entidad.

“Demos nuestro mayor esfuerzo, entrega y pasión por servir, no le podemos fallar a Chiapas; su trabajo legislativo debe ser siempre para el bien, por eso vamos a mantener la comunicación, la coordinación y la suma de voluntades, para que juntos consolidemos la cuarta transformación”, agregó.

Agregó que el llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es a conducirse con honestidad, por lo que los conminó a ser parte de esta convocatoria y desempeñarse con alta responsabilidad y cerca de la gente.

“Este respetuoso llamado es a que caminemos juntos y con la vocación de servir a la ciudadanía, que demos prioridad a sus necesidades y enfoquemos toda nuestra energía y voluntad a lograr los cambios que requieren el país y el Estado, con austeridad y transparencia. Sólo de esa forma vamos a hacer de Chiapas y de México un mejor lugar”, enfatizó.

Finalmente, acordaron sumar los esfuerzos necesarios para enfrentar los retos y desafíos que permitan mejorar las condiciones de vida de las y los chiapanecos.

“Tenemos la clara voluntad y obligación de atender las solicitudes de la población y ejercer acciones, siempre anteponiendo el bienestar de la gente, en armonía y en coordinación con el Poder Ejecutivo”, coincidieron las y los integrantes del Congreso de la Unión. Comunicado de Prensa