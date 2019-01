Garantizan Abasto de Aguacate Para “Gringos” en el Super Bowl

* Productores ya Iniciaron Traslado del Fruto a EEUU.

Michoacán.- A pesar de la crisis por la falta de combustibles en la zona centro occidente del país, los productores michoacanos de aguacate ya realizan los envíos de su fruto hacia Estados Unidos, país que aumenta la demanda de éste durante las tres últimas semanas de Enero debido al que el guacamole es una botana muy consumida durante el Super Bowl.

Debido a que las exportaciones de aguacate se realizan vía terrestre al país del norte, existía preocupación entre diversos sectores por las afectaciones que pudiera haber derivadas de la crisis de falta de combustible. Sin embargo, los camiones que transportan el aguacate utilizan diesel como combustible, en ese sentido, al momento no se han presentado afectaciones en su traslado.

Mediante un comunicado, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) dio a conocer que el gremio se encuentra preparado para abastecer la demanda generada antes, durante y después de la edición del Super Bowl LIII.

La Asociación también aclaró que la presente temporada representa para la industria aguacatera una de las fechas más importantes para la exportación del fruto a Estados Unidos, ya que sólo para estas fechas se enviarán alrededor de 120 mil toneladas, adicionales a las 80 mil que se exportan en promedio de manera mensual.

El aguacate michoacano es el único certificado por las autoridades estadounidenses para ser exportado a su país, mercado que representa el 85% del total de las exportaciones de Michoacán con destino a EU, lo que equivale aproximadamente a la salida de un camión cada ocho minutos.

Lo que sí han reportado, y que también es causa de atención, es que si se han presentado limitaciones o retrasos en el transporte, que van a derivar en pérdidas significativas, no solamente por la fruta que se dejaría de exportar, sino también por el incumplimiento de contratos de abastecimiento. Aunque hasta ahora no hay mayores problemas, sí hay una fuerte preocupación si las cosas empeoran.

Amor por el Guacamole.

Con la llegada del nuevo siglo, Estados Unidos comenzó a tener un amor por el aguacate debido a dos causas: la primera se debe a una marcada tendencia por consumir alimentos saludables y orgánicos; y la segunda, la influencia cultural impuesta por una cada vez más creciente población de origen hispano en el país.

La comida mexicana poco a poco fue abriéndose paso en los paladares de los estadounidenses. De pronto, restaurantes y cadenas de comida rápida comenzaron a incluirlo en sus menús.

Empresas de sandwiches y hamburguesas como Subway, Burger King, Au Bon Pain y Panera Bread tuvieron repuntes en sus ventas cuando comenzaron a incluir el aguacate en sus productos.

Eso, aunado a las campañas de salud en las que se reconocían los beneficios de este fruto a la salud ayudaron a popularizarlo a niveles en los que la demanda superaba a la de los países de origen. Incluso, personajes del medio de la salud y acondicionamiento físico recomendaban como un desayuno completo una pieza de pan de grano entero acompañada de unas rebanadas de aguacate.

Pero el verdadero conquistador del paladar del estadounidense fue el guacamole, ese sencillo preparado, parte salsa parte aderezo, acompañado con totopos de maíz comenzó acompañar las reuniones con amigos, las parrilladas, las bebidas con los amigos en los restaurantes y como botana en los grandes eventos deportivos, como el Super Bowl.

El Super Bowl.

El evento deportivo más importante de Estados Unidos, quizá después de la Serie Mundial de beisbol, incrementa la demanda de aguacate para guacamole en el país.

Gracias a las asociaciones Hass Avocado Board (HAB) y Avocados from Mexico, que con sus campañas publicitarias para posicionar el aguacate en el mercado estadounidense, se consiguió establecer una relación entre el guacamole y el Gran Juego de la NFL.

Fue en 2015 que Avocados from Mexico incluyó durante la transmisión del juego, en televisión nacional, un spot de 30 segundos que promovía las ventas y consumo del aguacate.

Los spots se han repetido año con año, y para 2019, lo volverán a hacer durante el segundo cuarto del partido. Agencias