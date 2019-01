Investiga la PGR por “Huachicoleo” a Tres Exfuncionarios de Pemex. Tres Políticos y 194 Empresarios Gasolineros 

Ciudad de México.- Tres exfuncionarios de Pemex implicados en el robo de combustible irían a juicio en los próximos días, además de que otro exfuncionario de la petrolera, un exalcalde y un exdiputado local, tienen congeladas sus cuentas a consecuencia de manejos irregulares relacionados con el robo de combustible, informó hoy el Gobierno Federal.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, diferentes instancias de la administración pública federal dieron a conocer un primer corte sobre los resultados de sus investigaciones en relación al delito de robo de combustible que en la última semana se posicionó como el principal tema de discusión del país, debido a que la estrategia seguida resultó en desabasto de gasolina y diesel en diferentes entidades federativas.

Como parte de las investigaciones que se siguen por el llamado “huachicoleo”, la Procuraduría General de la República (PGR), lleva abiertas mil 700 carpetas de investigación, informó hoy el encargado del despacho, Alejandro Gertz Manero.

Aunque los nombres de los implicados y los detalles de esos casos no fueron dados a conocer, bajo el argumento de no violar el debido proceso, Gertz Manero expuso que se trata de delitos relacionados con daños al patrimonio nacional, derivados de la violación de procedimientos y normatividad sobre robo de combustible.

Huachicoleo y Lavado.

Además, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que un excalcalde, un exdiputado local y otro exfuncionario de Pemex, así como empresarios, registraron movimientos inusuales relevantes en sus cuentas por lo que han sido señalados ante la PGR por incurrir no sólo en la venta de combustible robado, sino también en blanqueo de capitales.

Nieto Castillo esbozó la operación de blanqueamiento de recursos a partir de transferencias internacionales, por un monto superior a los dos millones de Dólares, además de que dichos exservidores públicos habrían adquirido, para sí o a nombre de familiares cercanos, bienes inmuebles, joyas, vehículos de lujo, boletos de avión, obras de arte, con dinero en efectivo.

Hasta ahora, hay 15 personas a las que se les han bloqueado las cuentas, de un total de 24 personas relacionadas.

En tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha mantenido la coordinación con la UIF y de ambos con Pemex y la PGR, para seguir las diferentes líneas de investigación sobre la mencionada actividad delictiva.

Gasolineros, Inconsistencias.

La titular del SAT, Margarita Ríos, por su parte, informó que 194 gasolineros, a los que identificó como contribuyentes, tienen inconsistencias fiscales relevantes detectadas a partir de cruzar la información sobre compras a Pemex y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) reportado. Esto es, que existe una diferencia por haber vendido más combustible que al adquirido con Pemex, por un total de tres mil 217 millones de Pesos.

Como parte de la coordinación entre la UIF y el SAT, son 32 los contribuyentes, es decir, particulares, implicados en el robo de combustible, pero se analizan 200 casos para una eventual congelación de cuentas.

Hasta ahora, sólo los tres casos mencionados por Gertz Manero han sido consignados al Poder Judicial y se está en espera de que se asigne el Juez que llevará el asunto, en tanto, la UIF está en espera de que la PGR termine de integrar las carpetas de investigación que deberá judicializar en unos días. Apro