Oficial la Eliminación del Fuero en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 14 de enero. – Al publicarse en el Periódico Oficial, en las últimas horas en Chiapas entró en vigor la eliminación del fuero para el gobernador del Estado, los diputados locales, magistrados del Poder Judicial y consejeros de la Judicatura.

Esto luego de que al concluir el año pasado se había aprobado, por Decreto, la reforma de diversas disposiciones de la Constitución Local.

La eliminación del fuero también incluye al Fiscal General del Estado (FGE), a los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC); a las autoridades municipales y a aquellos organismos independientes o autónomos; inclusive, al propio Auditor Superior del Estado.

Por lo mismo, desde ahora el ocupar cualquiera de esos cargos en el Estado, será impedimento para ser sancionados o sujetos a proceso, cuando sean señalados por algún delito.

De acuerdo a esas reformas, “serán sancionados aquellos que cometan violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución del Estado, a las leyes que de ellas emanen, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos públicos, con independencia de los delitos que de esas conductas resulten”.

Las reformas realizadas fueron avaladas oportunamente en sesiones de Cabildo de los municipios que conforman a Chiapas.

Según lo aprobado, “el decreto recupera el sentido original del fuero, como una protección al cargo y no a la persona, eliminando del texto de nuestra Constitución la declaración de procedencia, cuando se trate de delitos por hechos de corrupción”.

Por eso, desde ahora queda establecido que, cuando el gobernador del Estado cometa algún acto sancionado por la Ley Penal, el Congreso del Estado actuará mediante los dos tercios de los votos de las personas presentes. No obstante, será por mayoría relativa cuando se trate de los otros servidores públicos”.

Además, si la acusación resulte positiva, el acusado tendrá que ser separado de sus funciones y serán los tribunales quienes definan su situación legal.

Sin embargo, si la sentencia marca su inocencia puede regresar a su cargo, pero, si es condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá la gracia del indulto. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello