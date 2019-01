Chivas Derrota a Cafetaleros.

Chivas 3 Cafetaleros 0

Estadio Akron; 15 de enero.- Guadalajara venció tres goles por cero a Cafetaleros en partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2019 en COPA MX, el cual se realizó en el Estadio Akron.

Desde el silbatazo inicial fueron los rojiblancos los que se adueñaron de la posesión. Rápidamente se convirtieron en dominadores. Al 18´, Gael Sandoval metió un servicio para Ronaldo Cisneros, quien no perdonó y con un cabezazo adelantó a su equipo. Era el 1-0.

No pasó mucho tiempo para que Chivas incrementara los cartones. En esta ocasión fue en táctica fija donde apareció Sebastián Ibars y en su intento por despejar terminó anotando en propia puerta al 23´. Los dirigidos por José Cardozo no se conformaron, buscaron aumentar la ventaja, pero carecieron de contundencia.

El complemento no cambió de tónica y Guadalajara seguía siendo dominador. Al 51´, Juan Basulto marcó el tercero con un disparo desde media distancia tras asistencia de José Godínez, un tanto que prácticamente selló el triunfo de los jaliscienses.

Poco a poco, los de la Perla Tapatía cedieron terreno de juego buscando hacer daño mediante contragolpes. Cafetaleros realizó modificaciones, adelantó líneas, pero nunca logró meter en verdaderos problemas a sus rivales. El más cercano fue Christian Bermúdez con un disparo de larga distancia.

El tiempo pasó y no hubo más. Chivas volvió a ganar en la COPA MX. Con este resultado, Guadalajara llegó a seis puntos mientras que Tapachula se quedó sin unidades.

En la Fecha 3, los rojiblancos descansarán; los chiapanecos recibirán a Cimarrones. Agencias