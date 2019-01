“El Chapo” Financió “Campaña” con 100 MDD a Peña Nieto:ACV

Nueva York.- Joaquín ““El Chapo”” Guzmán Loera contribuyó con dinero procedente del narcotráfico a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y, cuando ya era presidente electo, le pagó un soborno de 100 millones de Dólares, aunque el priista había solicitado 250 millones, reveló este martes un capo colombiano.

Alexander Alex Cifuentes Villa, un narcotraficante colombiano que vivió varios meses con ““el chapo”” Guzmán en la Sierra de Sinaloa, declaró en la Corte Federal de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, que el soborno millonario a Peña Nieto se le entregó en Octubre de 2012. –¿En febrero de 2014, en una reunión que tuvo con los fiscales (de Estados Unidos), usted informó que el expresidente Peña Nieto le pidió a Joaquín Guzmán 250 millones de dólares?, –preguntó Jeffrey Lichtman, abogado de “el chapo”, al narcotraficante colombiano.

-Sí, señor, –respondió el testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que testifica para inculpar al “chapo” de los delitos de tráfico de drogas ilícitas y lavado de dinero.

-¿Conoce a la Madre María?

–¿Madre María?, Comadre María.

-¿Usted dijo que ella entregó 100 millones de dólares a Peña Nieto en la Ciudad de México?

–Eso me dijo Joaquín, que los 250 millones de dólares fueron pedidos a Joaquín Guzmán Loera y a ‘El Mayo’ Zambada (Ismael Zambada García).

Mientras el abogado cuestionaba a Cifuentes sobre el presunto soborno que le solicitó Peña Nieto y el pago que le hizo, “el chapo” miraba entretenido y muy atento el intercambio de su defensor con su ahijado colombiano y exsocio en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos.

Lichtman insistía con su interrogatorio a Cifuentes para que dejará en claro ante el jurado y el juez Brian Cogan las cantidades supuestamente exigidas por el Expresidente y lo que “el chapo” accedió a pagarle.

-En abril de 2016, meses después de su primera reunión (con la fiscalía) usted participó en otra en la que contó la historia del pagó de los 100 millones de dólares al expresidente, ¿cierto?, cuestionó Litchman al testigo de la parte acusadora

–Así es.

-¿Que el pago de los 100 millones de dólares a Peña Nieto se hizo en octubre de 2012?

–Correcto.

-En otra reunión de usted y los fiscales, el 12 de abril de 2016, volvió usted a decir que Joaquín Guzmán pagó los 100 millones de dólares al presidente Peña Nieto.

-Me lo dijo Joaquín, –repitió el narcotraficante colombiano.

Enseguida, y para que quedará asentado en las actas de los declarado en la Corte, el abogado del líder de una de las fracciones del Cártel de Sinaloa cuestionó a Cifuentes Villa respecto a su asistente personal y socia colombiana, Andrea Vélez Fernández, y la relación de ella con la campaña presidencial de Peña Nieto como abanderado del PRI en 2012.

– “Andrea (Vélez) Fernández”, comenzó diciendo Lichtman, “y el asesor político J. J. Rendón, ayudaron a Peña Nieto en su campaña. Andrea le mandó a usted fotos de maletas repletas de dinero en efectivo para la campaña de Peña Nieto”, dijo el abogado de “el chapo” Guzmán.

Pese a las objeciones de la fiscal estadunidense, Gina Parlovecchio, el juez Cogan permitió que Lichtman siguiera con el interrogatorio a Cifuentes Villa sobre la corrupción.

–Le enseñó Andrea las maletas llenas de dinero que iban en un avión de J. J. Rendón que iban para la campaña, ¿lo recuerda?, –interpeló Lichtman.

-No en un avión, las fotos que me enseñó Andrea de las maletas llenas de dinero estaban en el Distrito Federal, lo recuerdo, sí, señor.

–En otra reunión con la fiscalía en noviembre de 2017, usted les volvió a hablar de los sobornos a Peña Nieto.

-Creo que sí.

–Luego dijo que Peña Nieto, ya siendo presidente, contactó a Joaquín Guzmán Loera para decirle que no tenía que seguir escondido.

-Eso mismo me dijo Joaquín.

–¿Que la presidencia quería trabajar con él?

-Me imagino que sí.

–¿El presidente Peña Nieto pidió 250 millones de dólares, pero Joaquín Guzmán Loera ofreció 100 millones de dólares?

-Así es, pero puedo estar confundido en los números.

Lichtman, aprovechando que el juez le dio luz verde para ampliar el tema de la presunta corrupción por narcotráfico de Peña Nieto, le habló a Cifuentes de lo que le dijo a la Fiscalía en otro encuentro, en Noviembre de 2018 para que enfatizara las cantidades que supuestamente le pagó “el chapo” al Expresidente.

El abogado, dueño de la atención de todos los presentes en la sala, en especial la de “el chapo” y de la prensa, preguntó al narcotraficante colombiano si creía o sabía si la policía, fuerzas armadas y políticos mexicanos eran corruptos. El testigo respondió a todo que “sí”.

–¿En febrero de 2016 usted dijo a la fiscalía que la organización de los Beltrán Leyva pagaba al presidente (Felipe) Calderón para darles protección en su guerra contra “el chapo” Guzmán?

-No recuerdo bien el incidente, –dijo el capo colombiano.

En ese momento, el abogado de Guzmán Loera puso a disposición del testigo el documento con la transcripción de lo que había dicho a los fiscales sobre el asunto en Febrero de 2016.

–¿Los Beltrán Leyva pagaban al presidente Calderón para que los ayudara en su guerra contra “el chapo” Guzmán?

-No recuerdo si era al Presidente o al ejército.

El abogado dejó así el punto y entonces le pregunto si Guzmán Loera pagaba al Ejército Mexicano para que a él lo ayudaran a ubicar y matar a los integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, comandado por los hermanos, Arturo, Alfredo y Héctor.

Sin titubear, Cifuentes Villa afirmó y añadió que a un “capi” de las Fuerzas Especiales del Ejército, cuyo nombre no especifico, “la organización, el Cártel de Sinaloa, “el chapo”, El Mayo y los otros pagaban al Ejército para que los ayudarán contra los Beltrán Leyva”.

El narcotraficante estableció que, dos o tres veces, el Cártel de Sinaloa pagó de 10 a 12 millones de dólares al “Capi” para que los apoyará en la refriega contra los Beltrán Leyva.

Por otro lado, Cifuentes Villa también aseguró ante la Corte que él y su exesposa, Angie San Clemente, tenían comprados a elementos de la Policía Federal para que los ayudaran a traficar cocaína de Argentina a México.

El colombiano indicó que la cocaína procedente de Argentina entraba a México por avión. Que él y su exmujer entregaban a los elementos de la Policía Federal las fotos de las maletas llenas de cocaína y el número de vuelo en el que arribaban, no sólo para que las recogieran en el aeropuerto, sino también para que los ayudaran en la venta de la droga.

Cifuentes Villa está acusado de narcotráfico en Nueva York y Florida.

El capo colombiano ya se declaró culpable de los delitos que le achacan, pero hizo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia a la espera de que, gracias a sus declaraciones contra Guzmán Loera, no sea sentenciado a cadena perpetua, que es el castigo que le correspondería por sus cargos.

De ser mentira lo que declara Cifuentes Villa en el juicio contra “el chapo”, quedaría anulado su acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y sería sentenciado a pasar el resto de su vida en una prisión federal de alta seguridad. Apro