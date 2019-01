Inicia la Séptima Caravana de Migrantes; Están en Tecún Uman

Unos 200 hondureños esperan a sus compañeros para iniciar su ingreso a México.

La llamada Sexta Caravana Migrante empezó su arribo al parque central de Ayutla, San Marcos, conocido por muchos como Tecún Umán. Son cerca de 200 migrantes procedentes de San Pedro Sula.

Se encuentran dispersados en diversos puntos de este pueblo fronterizo con México, a escasos minutos del río Suchiate. Se espera que el “grueso” de quienes integran esta caravana, ingrese el viernes por la noche o sábado por la madrugada.

Entrevistamos a Juan Riquelme Malberín, originario de Tegucigalpa, quien dijo que la caravana se tuvo que fragmentar, luego de que la Policía de Honduras montó una barrera de gendarmes en el paso fronterizo con Guatemala, impidiendo la salida de personas menores de 21 años, bajo el argumento de que eran “sin papeles”.

Expresó que lograron burlar diversos circuitos de seguridad y ya pasaron los primeros 500 migrantes a territorio de Guatemala; a ellos, se le han unido unas 300 personas, esto en el paraje llamado La Hachadura.

Se habla de un aproximado de 2 mil migrantes, en su mayoría hondureños, y un grupo minoritario de salvadoreños, quienes intentarán cruzar a través del río Suchiate, mismo que su cauce ha disminuido considerablemente.

“Vamos a cruzar hasta que lleguen los cientos de compañeros, estamos informados de los últimos incidentes y no vamos a confiarnos de las autoridades, no buscamos albergues, ni que nos digan que obtendremos salvoconductos humanitarios, ya no confiamos en las autoridades migratorias de México” relató Riquelme Malberín.

Del lado mexicano, no han instalado en Suchiate ningún centro de atención o albergue, pese a que se escucha que lo harán en el estadio “Miguel Alemán”, el lugar luce desolado, según lo habilitarán hasta el sábado o domingo.

Ellos, confían en que a través de los pronunciamientos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a favor de los derechos migratorios, se puedan obtener mejores atenciones en su libre tránsito hacia el Sueño Americano.

Y aunque se les ha tratado de concientizar sobre la aceptación de la reciente creación de una nueva categoría migratoria en México llamada “visitantes regionales y personas en tránsito para otro país”, ellos desconfían de migración y los federales.

Sin embargo es importante precisar, que la operatividad de esta Séptima Caravana Migrante parece moverse con mucho sigilo y con otras líneas de actuar, se puede ver que por las noches y en las madrugadas, familias enteras se internan al río Suchiate y burlan los puntos de seguridad.

Pese a que el puente internacional “Rodolfo Robles” permanece abierto y sin vallas reforzadas, lo migrantes no tienen el mínimo interés de utilizar el programa de Ingreso Ordenado y Seguro, que vitorea el Instituto Nacional de Migración.

Los federales, elementos de migración y fuerzas castrenses ya hicieron su arribo a Suchiate. Se sabe que la instrucción es implementar un despliegue de férreo control sobre Suchiate y demás pasos o puntos ciegos.

Aunado a ello, los organismos defensores de los derechos humanos también hacen su arribo, todo parece indicar que los cientos de migrantes que conforman esta caravana nuevamente pondrán en jaque a las autoridades mexicanas.

Por lo pronto, el gobierno mexicano dispersa todo un trabajo de operatividad, no sabemos, si para ayudar y orientar o para volver a “encapsular” y repatriar a los migrantes.

Para variar, en Tapachula son cerca de cinco mil migrantes que deambulan en diferentes puntos de la ciudad, con un problema de estancia legal, aun enfrentan problemas legales y que su esperanza, es sumarse a la Séptima Caravana Migrante. EL ORBE/Darinel Zacarías/ Fotos/Elías Villacinda