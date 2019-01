No se Detendrá el Combate Contra el Robo de Combustible: AMLO

* CIFRA DE MUERTOS SUBE A 76, ADEMÁS DE 76 HERIDOS.

* EXPLOSIÓN PUDO HABERSE ORIGINADO POR LA FRICCIÓN EN LA ROPA SINTÉTICA DE QUIENES ROBABAN GASOLINA: GERTZ MANERO

* DUCTO DE PEMEX YA HABÍA SIDO PERFORADO DIEZ VECES EN TLAHUELILPAN.

Ciudad de México.- A 21 horas de la tragedia en Tlahuelilpan, El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que, en la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo y el incendio registrado en una toma clandestina de San Juan del Río, Querétaro, la noche del viernes, haya un intento por desestabilizar la estrategia de su gobierno para combatir el huachicol, a través de un posible sabotaje.

En conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, el jefe de Ejecutivo Federal aseguró que la Fiscalía General de la República no dejará de lado ninguna línea de investigación para conocer la verdad de la tragedia y se castigue a los responsables.

Si es acto de sabotaje por que se enfrenta a estas actividades ilícitas (huachicol), no descartamos ninguna posibilidad, solo que corresponde a la Fiscalía General la investigación.

También, con absoluta libertad e independencia, vamos a que se sepa la verdad y se castigue a los responsables”, expuso el presidente en rueda de prensa en Palacio Nacional.

Afirmó que pese a los hechos, la estrategia del combate al huachicol no va a cambiar e indicó que no habrá complicidad del gobierno federal por estos ilícitos.

No queremos relaciones de complicidad, el gobierno no va a establecer componendas ni relaciones de complicidad con nadie, va a actuar con rectitud y honestidad.

“Cero tolerancia en cuanto a la corrupción e impunidad, no los vamos a permitir. En las circunstancias más dolorosas y difíciles no vamos a ceder, tenemos que limpiar el país”, comentó.

En su oportunidad, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses dio a conocer que la cifra de víctimas mortales se elevó a 76, cinco de las cuales murieron en los hospitales y el número de heridos es de 76 personas, la mayoría jóvenes.

De las personas hospitalizadas, siete son menores de 18 años y uno tiene 12 años, que permanecen internados en los distintos hospitales de la región metropolitana del Valle de México, 30 víctimas tienen entre 18 y 29 años, 36 tienen entre 30 y 54 años y una víctima tiene 63 años”, precisó.

Ropa sintética pudo generar explosión en ducto de Hidalgo: Gertz Manero

Por su parte, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República explicó que, de acuerdo con la primera información que se tiene de carácter pericial, es que la explosión en Hidalgo se debió al alto octanaje del hidrocarburo que salía del ducto y la reacción eléctrica que generó la ropa de material sintético de las personas que recolectaban el combustible.

Ese movimiento de tantas personas en un área cargada de gases y además de los contenidos líquidos, pudo haber generado esa explosión”, detalló.

Gertz Manero agregó que por el momento no hay ninguna persona detenida o indiciada como responsable de esta tragedia, y no hay ninguna diligencia de esta naturaleza.

En su oportunidad, el procurador general de justicia del estado de Hidalgo, Raúl Arroyo manifestó que hay 54 cuerpos calcinados que no han podido ser identificados.

Y requerirán de la aplicación de técnicas de Antropología, Odontología y Genética, para lo cual se dará seguimiento a las carpetas que cada una de las familias de las víctimas han iniciado”, señaló.

Cabe mencionar que el presidente de la República insistió en que la actuación de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ante el robo de combustible en el ducto de Hidalgo fue la adecuada.

Agregó que está consciente de que existe polémica por el accionar del Ejército Mexicano que permitió que la gente siguiera robando el combustible, pero dijo que él está a favor de la postura que se asumió, porque no se pueden enfrentar estos actos con medidas coercitivas o desatar una represión.

Ducto de Pemex ya había sido perforado diez veces en Tlahuelilpan

El ducto de Tuxpan a Toluca que explotó ayer en la comunidad de Tlahuelilpan, Hidalgo -y que por el que han muerto 76 personas- ya había sido perforado en al menos diez ocasiones, según informó el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero.

El episodio más reciente fue hace un mes, indicó el funcionario en rueda de prensa en Palacio Nacional.

Cabe señalar que en el municipio de Tlahuelilpan se han llevado a cabo 10 tomas clandestinas en los tres meses a este incidente, siendo el penúltimo antes del de ayer, el día 18 de diciembre con incendio”, precisó.

Ese incendio tardó 12 horas en ser sofocado, recordó Oropeza.

El director de Pemex explicó que cuando hay una baja en la presión de combustibles que supone una perforación clandestina se cierran las válvulas para que deje de fluir el producto. Pese a ello, el volumen de carga qué había en la tubería provocó que la gasolina Premium brotara como una fuente.

De manera que se venía operando a 20 kilogramos de presión y cuando ocurre esto, la suspensión y el cierre en la válvula ya se queda en aproximadamente cinco o seis kilogramos de presión.

Entre el lugar donde sucedieron los lamentables hechos y la refinería de Tula hay 13 kilómetros, lo que equivale a un volumen de 10 mil barriles de gasolina. Como verán ustedes no es cosa menor”, comentó.

El ducto traslada 70 mil barriles de combustibles diarios y desde el 16 de enero estaba en proceso de “empaque”, o llenado tras la reparación de la tubería.

Romero expuso que en el lugar trabaja personal de Pemex junto con peritos de la Fiscalía para conocer las causas del incendio.

El punto de la explosión está resguardado por 400 elementos del Ejército para permitir que se realicen las diligencias. AGENCIAS