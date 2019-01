Desaparecen Recursos Asignados a los Abuelitos del DIF Tapachula

*Protestan Trabajadores Ante Diversas Irregularidades.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero.- Los recursos provenientes de programas federales y estatales asignados para las personas de la tercera edad que se encuentran en el asilo del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en la localidad, han desaparecido y no se sabe quién los está cobrando, sostuvo el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de ese organismo, Abel de León Zúñiga.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que ese dinero no se les está entregando a los abuelitos y tampoco se ha dicho nada sobre en los bolsillos de quién van a parar.

Ante tantas irregularidades en ese órgano descentralizado del Ayuntamiento que encabeza, Oscar Gurría Penagos, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los trabajadores decidieron declararse este lunes en asamblea y suspender las actividades, por sexta ocasión en tres meses.

De acuerdo a de León Zúñiga, con esa postura sindical, ningún área se paralizó ni tampoco descuidaron las atenciones en el asilo y en la guardería.

Dijo que nunca antes -en la historia de Tapachula- los directivos habían incumplido de esa manera en el Contrato Colectivo de Trabajo.

La parte patronal no quiere cubrir sus obligaciones con la base laboral, recalcó, aun cuando son disposiciones contempladas en la ley y no simples caprichos.

Puso como ejemplo que el sanatorio particular contratado para la atención médica de los trabajadores municipales, no cumple con las necesidades, no cuenta con los especialistas que se requieren y tampoco se les dan los medicamentos.

Luego se refirió a la caja de ahorro, cuyos recursos -asegura- se los descuentan quincenalmente vía nómina a cada trabajador pero que, ahora, no se los quieren entregar.

Además, que, de acuerdo a la ley, cuando una persona deja su plaza puede ser ocupada por alguno de sus familiares, pero tampoco lo han querido aceptar.

Por el contrario, dijo, en alrededor de 90 días han sido despedidos 62 empleados del DIF, de una plantilla de alrededor de 200, sin justificación alguna.

Acompañado de los trabajadores, el líder sindical señaló que los funcionarios y directivos que entraron en el cambio de administración municipal, los tratan de manera déspota y prepotente.

Ese mismo trato, asegura, reciben los abuelitos en el asilo, “quienes tienen que comer alimentos de mala calidad y los mantienen en lugares que permanecen sucios, porque tampoco quieren comprar los artículos de limpieza con el argumento de que no hay dinero”.

Cansados de que no hay respuestas a sus inconformidades y de ver que cada día las cosas están empeorando, mantendrán su postura hasta que haya atención a sus demandas laborales, sostuvo. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello