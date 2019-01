Eligen a Guillermo Pacheco Pulido Gobernador Interino de Puebla

*Toma Protesta en el Congreso del Estado.

Puebla, Pue.; 21 de Enero.- Con un llamado a la unidad, el gobernador interino de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, tomó protesta en el Congreso.

“Necesitamos la unidad para buscar la solución de los problemas. No se trata de una unidad que quite derechos, es buscar la solidaridad social, no una uniformidad, sino un compromiso con la sociedad y sus instituciones. Dentro de la pluralidad la unidad debe vivir”, agregó.

Pacheco Pulido desempeñará el cargo por cinco meses, teniendo como primer encomienda que en un plazo no mayor de 10 días, convoque a una elección extraordinaria para la Gubernatura, después de que el pasado 24 de Diciembre muriera en un accidente aéreo la gobernadora Martha Erika Alonso, junto con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Con el respaldo de Morena, PT y PES, el priista Guillermo Pacheco Pulido asumió el cargo como gobernador interino, al sumar 40 votos.

El Exalcalde de Puebla dijo que es hora de trabajar por la entidad, y de hacer eco al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es pensar que el servidor público no se pertenece asimismo, sino a la responsabilidad social.

“Es válido pedir la unidad de todos los poblanos. Eso es lo que los demanda el Presidente de México, servir a los demás en la pluralidad. No es lícito buscar la paz y estar divididos, divididos no vamos a lograr la paz social”, expresó.

El también Expresidente del Tribunal Superior de Justicia, aseguró que en el lapso que dure su Gobierno se combatirá la impunidad y los fenómenos de violencia que se dan en Puebla, pues si bien hay esfuerzos, siguen siendo hechos palpables por la carencia de recursos.

“El problema se llama dinero, y eso lo tenemos que discutir. No tenemos lo que se necesita para combatir la impunidad y violencia”, externó.

Tras su toma de protesta, Pacheco Pulido evitó dar declaraciones a los medios de comunicación. Sun