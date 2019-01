Cancelación del Programa “Amanecer” Duro Golpe para los Adultos Mayores

*Más de 120 mil Abuelitos Afectados en el Estado.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero.- Hace unos días, afuera del Congreso de Chiapas cientos de personas de la tercera edad protestaron derivado a la desaparición del programa Amanecer, pero también arremetieron contra los legisladores locales debido a que no habían informado el porqué se había cancelado, al no asignar recursos presupuestales para este año.

El presidente del Centro Integral de Prevención y Rehabilitación del Adulto Mayor (CIPRAM), José Antonio Manjarrez García, opinó que quitar el beneficio económico del programa Amanecer a los adultos mayores es un error, debido a que este grupo vulnerable necesita de este recursos para apoyarse en su subsistencia.

Criticó la opacidad con la que se ha manejado el tema, por lo que exigió a los legisladores a dar la cara e informen qué pasará con este programa, ya que aún se les adeuda a los adultos mayores el mes de Diciembre, cuando se supone que el recurso del programa está blindado y no puede utilizarse para otros fines.

Pidió cuando menos que se les vea un interés por buscar recursos a través de otros programas que les permita solventar el pago que se adeuda, ya que los abuelitos contaban con ese apoyo para diferentes fines.

Añadió que los adultos mayores utilizan el recurso para diferentes cosas, por ejemplo en la compra de medicinas, el pago de su alimentación, o la renta de su domicilio, y es que una buena parte de los inscritos en el programa Amanecer viven solos y el recurso que recibían significaba un aliciente importante.

Según afirman legisladores que la desaparición de dicho programa se debió a los problemas económicos que enfrenta el Estado, y afirmaron que será sustituido por la Pensión Universal para Adultos Mayores; sin embargo, el censo que realiza el Gobierno Federal es equivocado ya que no ha llegado a todos los abuelitos que lo necesitan.

Amanecer beneficiaba a más de 120 mil adultos mayores en todo el Estado, que recibían de manera mensual 550 Pesos. Mesa de Redacción