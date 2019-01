Sólo hay la Mitad del Abasto Básico  de Medicamentos en el IMSS Chiapas

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero.- “En Chiapas solo hay la mitad del abasto en el cuadro básico de medicamentos”, reveló al rotativo EL ORBE el representante de la sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Andrés Ramos Solórzano.

En entrevista dijo que, desde el pasado 12 de Diciembre, cuando suspendieron el paro de labores que mantuvieron por espacio de varios meses en la Entidad, se estableció una tregua con las autoridades estatales entrantes por espacio de tres meses para que atendieran la problemática.

Entre ellas, precisamente el desabasto de medicamentos y el pago de los adeudos en esa dependencia, en perjuicio de alrededor de 27 mil trabajadores, además de jubilados y pensionados.

Según explicó, todavía hay problemas de capital y, por ende, en la cobertura de los adeudos. Por ejemplo, apenas este 18 de Enero estaban con el pago de los aguinaldos.

En otros casos, como los pendientes en el Fovissste, dijo que aún se debe lo de todo el 2018; mientras que en el material hospitalario está en alrededor del 85 por ciento.

En torno a las caravanas de migrantes dijo que es justo que se atienda a todo aquel que lo solicite, sin importar su condición migratoria o estatus social.

Sin embargo, opinó que, antes de pensar en la atención médica de los migrantes, deben atender a las necesidades de los chiapanecos.

De acuerdo a Ramos Solórzano, no hay un cerco epidemiológico ante la llegada de miles de migrantes que han entrado legal e ilegalmente en los últimos días por la frontera sur de Chiapas.

En realidad, dijo, solamente se han colocado módulos en la que médicos y trabajadores de salud atienden a todos aquellos extranjeros que se acercan a solicitarlo, se les hacen curaciones cuando así lo requieren y se les entrega el medicamento, pero nada más.

Sería humanamente imposible poder realizar miles de pruebas de laboratorio diarios para poder precisar las enfermedades que padecen los migrantes en tránsito, recordó.

Aunque dejó en claro que, aún cuando hubiera la infraestructura y material suficiente, para realizar las pruebas, se requeriría del permiso de cada migrante, incluyendo en los exámenes para identificar la presencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), tuberculosis, entre otros.

Indicó que los migrantes que se queden a vivir en Tapachula o en cualquier otro municipio de Chiapas, podrán acudir a sus consultas médicas en los centros de salud que les correspondan, según sus domicilios.

Sida y Otras Enfermedades.

En una entrevista a este rotativo, funcionarios de la Secretaría de Salud en Chiapas confirmaron que en un semestre del año pasado dieron positivo 15 casos de VIH-Sida en los grupos de migrantes que fueron evaluados médicamente de manera voluntaria a su paso por la frontera sur.

De ellos, el mayor número de infectados por el virus eran de origen haitiano y africano, y el resto de Honduras, Nicaragua y El Salvador.

La situación es sumamente preocupante para el país porque se trata de grupos flotantes que, a pesar de las condiciones en su salud, decidieron continuar su camino hacia el interior del país y, de ser posible, llegar a los Estados Unidos.

A los que se les confirmó la presencia del Sida, no se les pudo detener porque no se trata de delincuentes, sino personas enfermas y, por lo tanto, andan libres por las calles.

A los diagnosticados se les dio atención médica durante su estadía en la región y se le garantizó tratamiento para al menos tres meses.

Además, se les otorgó orientación sobre las acciones a seguir para cuidar su salud, y a los lugares donde tenían que acudir en territorio nacional para recibir atención médica y tratamiento gratuito.

Se sospecha que varias de las personas contagiadas habrían tenido relaciones sexuales en la región, incluso sin protección alguna.

El año pasado la Secretaría de Salud en Chiapas instaló tres módulos de atención médica especializada en migrantes. La primera en Frontera Talismán, otra en Suchiate y una más en el centro de Tapachula, donde fueron atendidas unas cinco mil personas de origen extranjero, que acudieron por sí mismas en busca de ayuda.

Así también, en los centros de salud de los 16 municipios de la región, acudieron durante el año unos once mil extranjeros, además de un subregistro de alrededor de dos mil migrantes.

En esas consultas se detectaron principalmente enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dengue, hipertensión, diabetes, entre otras, así como mujeres embarazadas.

Paralelo a ello se hizo la búsqueda intencionada de un catálogo de enfermedades letales, como el ébola, pero hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso.

Los Migrantes y las Enfermedades

se Están Quedando en Chiapas.

De acuerdo a representantes de sectores productivos, muchos migrantes están renunciando a seguir su camino y se están quedando a radicar en Tapachula y en diversos municipios de Chiapas, mientras que otros grupos viven hacinados en espera de una oportunidad para continuar su viaje.

Esa situación es preocupante también porque, al vivir en esas condiciones, podrían ser parte de una cadena de contagio de alguna enfermedad.

Al ir en búsqueda de esos grupos, según dijeron, han encontrado que muchos de ellos viven amontonados en casas de huéspedes, “a donde se les ha exhortado a los dueños a que tengan las medidas higiénicas necesarias para no ser clausurados en materia sanitaria”.

Para ejemplo, en un solo lugar de Tapachula encontraron radicando a 60 personas de origen cubano. Al revisarlos se detectó a dos personas con fiebre intensa. Una de ellas por infección en las vías urinarias y la otra por problemas gastrointestinales, así como dos embarazadas con diversas molestias.

La preocupación de la sociedad sobre el peligro en materia de salud que representan los flujos ilegales de migrantes, ha sido llevada a la opinión pública desde hace varios años a través del rotativo EL ORBE.

Cabe mencionar que de los casos de Sida revelados hasta ahora en los extranjeros que van de paso, son de aquellos que de manera voluntaria han solicitado los exámenes médicos; es decir, los infectados con ese virus y de otras enfermedades pudieran ser muchos más de lo que la población se imagina. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello