Lamentable que México Solucione Problemas de Migrantes y no Apoye a su Propia Población

Pablo Scott, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero.- Es lamentable que México está solucionando problemas que son competencia de los países centroamericanos, y de no poner un alto, México va a estar a merced de las pandillas, como sucede en El Salvador y Honduras, afirmó el presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos.

Precisó que estas personas se vuelven una carga para el país, generan inseguridad, reclaman servicios de salud y medicamentos que corresponden a los mexicanos, además de desplazar la mano de obra local.

Hay un alto número de personas que aun teniendo una Licenciatura y Maestría están en el desempleo y subsisten trabajando como empleados en algunas empresas o de taxistas, con bajos salarios, mientras que ahora el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador está dando todas las facilidades a los migrantes centroamericanos al otorgarles hasta una visa de trabajo, agregó.

“Es un riesgo para el país en materia económica y política, ya que con la llegada masiva de personas de las que no se saben a cabalidad sus antecedentes pueden venir a ocasionar desestabilización social o política, nos preocupa mucho la errónea política del Gobierno Federal, ya que tenemos mucha población marginada, pobreza, especialmente aquí en Chiapas, donde la agricultura y otros productos del campo atraviesan por situaciones bastante difíciles a causa de los bajos precios, las plagas, por lo que México no está en condiciones de estar regalando el dinero, porque esos compromisos y esas responsabilidades corresponde exclusivamente a los Gobiernos de cada país de dónde vienen esos migrantes”, añadió.

Más adelante, mencionó que para eso están los foros internacionales donde esas naciones deben buscar soluciones a sus problemas de pobreza, marginación e inseguridad y no corresponde a México hacer esa tarea, porque aquí también hay pobreza y marginación y esto es un despilfarro económico que viene a lacerar la economía del país.

El Dinero es del Pueblo, no del

Gobierno Para Estarlo Derrochando.

Scott Ramos manifestó que esto de las caravanas se salió de control y se ha convertido en un negocio, porque “vemos fundaciones, grupo de personas que se dedican a atender a migrantes, entonces aquí hay derroche de dinero, y como lo volvemos a repetir, México no puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa, porque tenemos una gran cantidad de pobreza, marginación, desempleo, incluso gente preparada está desempleada, por lo que el Gobierno Federal no tiene por qué realizar ese tipo de política de regalar el dinero, de dar asilo, porque no estamos en esas condiciones, ya que el dinero es del pueblo, no del Gobierno”.

En el sur de la República se ve que la situación económica está difícil, no hay capital circulante, eso es preocupante porque no hay desarrollo económico, no hay infraestructura, no hay inversión ni incentivos a la productividad tanto agrícola como industrial y comercial en Chiapas, dijo.

Lo que hace López Obrador son políticas erróneas porque México sigue estancado en el subdesarrollo, en el atraso, no hay planes ni programas que vengan a incentivar la vida económica de la población, sobre todos los sectores más pobres.

“Los gobiernos centroamericanos nos mandan pura gente pobre y a los ricos lo dejan allá, mejor que nos manden a los ricos para que vengan a generar desarrollo a esta región, como sucede en Canadá y Estados Unidos a donde llega una población productiva, a nosotros nos mandan población que nada más viene a pedir dinero; hay países donde exigen cierta cantidad de dinero para poder ingresar, como es el caso de Panamá en donde se deben tener mínimo 500 dólares para poder permanecer tres meses, aquí es al revés, aquí el dinero del pueblo se derrocha, se tira, se despilfarra en estos programas, consintiendo a estas personas que cada vez llegan en más cantidades altas”, agregó el dirigente social.

Chiapanecos También Deben Hacer

sus Caravanas Para Recibir Ayuda de AMLO.

Los chiapanecos también deberían de organizarse en caravanas masivas para irse a los Estados Unidos, para ver si los ataja el Gobierno Federal, ofreciéndoles ayuda humanitaria, mejor atención médica, empleo, vivienda y educación, agregó Scott Ramos.

Hay Riesgo que Lleguen Pandillas

y Siembren Terror Como en Centroamérica.

Con esa política de puertas abiertas hay el riesgo de que ingresen masivamente las pandillas a territorio nacional, como la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, las mismas que al rato van a sembrar el terror y la inseguridad como sucede en Centroamérica donde a diario cometen delitos, cobran derecho de piso, realizan ejecuciones, dijo.

“Hacemos un llamado a la población en general para que agarremos valor y no permitamos que la delincuencia tome las riendas del poder en nuestro territorio, porque si no estaremos como Honduras y El Salvador donde las bandas son las que gobiernan, no tengamos miedo y enfrentemos a la delincuencia con valor”, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González