Rutilio Escandón Sostiene Reunión con Magistrados del Poder Judicial

Durante un encuentro con Magistrados del Poder Judicial del Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó la disposición del Gobierno de Chiapas para realizar un trabajo de colaboración y respeto entre instituciones, en busca de una procuración e impartición de justicia sin distinciones, y que las y los chiapanecos confíen en sus autoridades.

Escandón Cadenas puntualizó que la suma de voluntades entre los tres Poderes del Estado y los tres órdenes de Gobierno permitirá implementar acciones coordinadas que garanticen la aplicación de justicia con eficacia, legitimidad e imparcialidad.

Desde Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo Estatal destacó la importancia de que todas las tareas estén encaminadas hacia el bien común, ya que, dijo, quienes ocupan un cargo público deben estar al servicio de la gente y no anteponer ningún otro interés.

“Estamos en una etapa de servicio para Chiapas en la que debemos hacer más con menos y por eso me da mucho gusto que estemos muy unidos, pues solo así podremos construir la ruta del desarrollo que tanto necesitamos”, subrayó.

En este sentido, el mandatario señaló que la realización de conversatorios en los que participan distintas autoridades, es una oportunidad para fortalecer el trabajo interinstitucional y la correcta aplicación de la ley.

“Por el bien de Chiapas debemos estar juntos en todos los ámbitos para dar buenos resultados y proteger a todas y a todos los chiapanecos de manera integral, lo primordial es proteger a la gente inocente y no dejar afuera a los verdaderos delincuentes”, expresó.

Asimismo, explicó que su Gobierno, apegado a la estrategia nacional de seguridad, diariamente encabeza reuniones con representantes de distintas instancias con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad en cada rincón de Chiapas; por ello, reiteradamente se realiza el llamado a las y los Presidentes Municipales para que repliquen estas acciones en beneficio de la gente.

Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, resaltó la importancia de que los tres órdenes de Gobierno colaboren para la adecuada administración de justicia, tal como merece y demanda el pueblo de Chiapas.

De igual forma, reafirmó el compromiso de quienes conforman el Poder Judicial para coadyuvar en el desarrollo y crecimiento del Estado, mediante la nueva estrategia de hacer más con menos.

Las y los integrantes del Poder Judicial coincidieron al destacar que la suma de esfuerzos a la que convocan el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es fundamental para sacar adelante a Chiapas y enfrentar los retos de esta nueva etapa de transformación.

Asistieron a este encuentro las y los magistrados: Mario Antonio Ruiz Coutiño, María Elena Ramos Gordillo, José Manuel Mantecón Vázquez, Ulises Coello Nuño, Luis Raquel Cal y Mayor Franco, Efrén Antonio Meneses Espinosa, Guillermo Horacio Esponda Orantes, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Evaristo Barrios Arévalo, Erick Alejandro Ocaña Espinosa, Fabiola Nucamendi Náfate, Adrián Alberto Sánchez Cervantes y Ramiro Joel Ramírez Sánchez, así como la consejera María de Lourdes Hernández Bonilla y el consejero Ramón Salvatore Costanzo Ceballos. Comunicado de Prensa