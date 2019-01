Tablajeros Exigen Solución a la Problemática del Rastro Municipal

Mario Moreno Sánchez, el declarante.

* Ayuntamiento Evade su Responsabilidad de Atenderlos.

Tapachula, Chiapas, 26 de enero.- Integrantes de la Asociación de Tablajeros y Beneficiadores de Ganado Vacuno y Porcino de los Mercados de la Costa de Chiapas, A. C., que preside Mario Moreno Sánchez, denunciaron que el alcalde Óscar Gurría Penagos, en lugar de buscar una solución a las irregularidades que prevalecen en el rastro municipal de esta ciudad, los evade.

Aseguraron que la autoridad sabe que no hay legalidad en el que se ostenta como administrador único, Jorge Ortiz Arévalo, porque el comodato que asegura le da el derecho por varios años, no fue ratificado por la anterior legislatura del Congreso del Estado.

Moreno Sánchez indicó que por cuarta ocasión solicitaron la intervención del alcalde, según consta en el documento que les fue recibido en Oficialía de Partes del Ayuntamiento, el 25 de enero de 2019, a las 14:30 horas, pero de manera extraña no quiere intervenir, a pesar que se trata de la salud de los habitantes de Tapachula, ya que en el rastro no hay las condiciones sanitarias para el destace de ganado bovino.

“A pesar de haber transcurrido más de 3 meses que sostuvimos la plática de forma personal con Gurría Penagos, donde se trató lo relacionado al rastro municipal de esta ciudad, el cual es manejado de manera ilegal, sin sustento jurídico, por Ortiz Arévalo, quien se ostenta como administrador único con un contrato de comodato que no tiene ninguna validez legal”, agregó.

DECLARACIONES INFUNDADAS OCASIONAN

BAJAS VENTAS DE CARNE

Señaló que a raíz que médicos veterinarios del rastro de esta ciudad decomisaron una res con lesiones a tuberculosis bovina, Ortiz Arévalo de manera infundada informó a la opinión pública, sin ningún soporte jurídico, que se estaba comercializando carne de res contaminado en los mercados de la ciudad, lo que ha provocado fuerte caída en la comercialización, en detrimento de la economía de los tablajeros a causa de las temerarias declaraciones.

SACRIFICAN GANADO EN MAPASTEPEC

POR REUNIR NORMAS OFICIALES SANITARIAS

Así también, el presidente de la Asociación de Tablajeros y Beneficiadores de Ganado Vacuno y Porcino de los Mercados de la Costa de Chiapas, A. C., Mario Moreno Sánchez, informó que tras un minucioso estudio de factibilidad y sanitario, con el respaldo de las autoridades, efectúan el sacrificio de sus animales en el rastro de Mapastepec, porque está certificado por la COFEPRIS. EL ORBE / Rodolfo Hernández González