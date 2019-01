Bloquean Carretera a Puerto Madero Contra la Imposición de Autoridades

*Pobladores señalan que el alcalde les mintió

Tapachula, Chiapas; 30 de enero. – Pobladores de Puerto Madero bloquearon desde la mañana de este miércoles la carretera que une a la cabecera local con la comunidad de Puerto Madero, en protesta por las imposiciones en sus autoridades, tanto del delegado como del agente municipal.

El cierre de la circulación se hizo en ambos sentidos, a la altura del paraje conocido como Cuatro Milpas, poco antes de llegar al poblado.

Ahí colocaron piedras, palos, llantas y otros objetos, además de que se formaron, de tal manera de impedir que los carros siguieran su curso.

Durante el día expresaron que, el ahora alcalde, se había comprometido en su campaña de proselitismo a que ambas autoridades de ese lugar serían elegidas democráticamente por el mismo pueblo y que no habría imposiciones de ningún tipo, pero les mintió.

Y es que, después de varios meses de permanecer acéfalas esas áreas, aseguran que el sábado pasado les dieron posesión a dos personas designadas directamente por Gurría Penagos, sin que les avisaran.

Ante el descontento popular, representantes de diversos sectores sociales de esa región, acudieron a la Presidencia Municipal para exponer la problemática, pero dijeron que el alcalde no los ha querido recibir, con el argumento de que “está muy ocupado”.

También recalcaron que las actuales autoridades municipales mantienen sumido a Puerto Madero en el completo olvido y marginación y para ello pusieron como ejemplo que han tenido que hacer bloqueos para que les manden un camión recolector de basura.

Sin embargo, que hay altos niveles de inseguridad, comercio informal, prostitución y antros de vicio, además de que no hay obras ni mantenimiento de calles.

Por la noche solicitaron la intervención de organismos de derechos humanos, ante supuestas amenazas de que serían desalojados por medio de la fuerza pública.

No hubo mesa de negociación por parte de la delegación de gobierno, con la justificación de que es un problema que le compete al Ayuntamiento.

Mientras que, en la alcaldía, aseguran que les dijeron que Gurría no podía atenderlos esta vez, porque andaba en la Ciudad de México.

Al cierre de la edición, continuaba el bloqueo y no se habían cercado las autoridades para atender sus demandas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello