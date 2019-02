Chiapas Activa Protocolo por Sismo de 6.5 Grados; Sin Daños Mayores en la Entidad: Rutilio Escandón

* EN NUESTRO ESTADO SE REGISTRARON AFECTACIONES EN 39 VIVIENDAS, OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOS CENTROS RELIGIOSOS, 10 EDIFICIOS PÚBLICOS, DOS EDIFICIOS PRIVADOS Y UN EDIFICIO HISTÓRICO.

Tras el sismo de magnitud 6.5 grados ocurrido en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio a conocer que se realizó la activación inmediata de los protocolos de seguridad, con la finalidad de tener el panorama de toda la geografía chiapaneca.

El mandatario señaló que la Secretaría de Protección Civil realizó recorridos, sobrevuelos y mantiene activado el protocolo de operatividad y monitoreo en todas las regiones de la entidad, a través de sus delegaciones.

En este sentido, la dependencia informó que no se registraron pérdidas humanas, únicamente una persona lesionada y algunas con crisis nerviosa que fueron atendidas de manera oportuna.

Asimismo, apuntó que el sismo ocurrido este viernes a las 10:14 am y con epicentro al sureste de Ciudad Hidalgo, municipio de Suchiate, se percibió en todo el estado y ocasionó daños materiales en distintos municipios.

Protección Civil detalló que de acuerdo con los resultados de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), se registraron afectaciones en 39 viviendas, ocho instituciones educativas, dos centros religiosos, 10 edificios públicos, dos edificios privados y un edificio histórico.

Igualmente, explicó que los sistemas de presas hidrológicas trabajan de manera regular, no hay novedades en la parte alta del volcán Tacaná y el Centro de Alerta de Tsunami indicó que no hay riesgo de tsunami para las costas de Chiapas.

Por su parte, el gobernador Escandón Cadenas reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones del Sistema Estatal de Protección Civil en cuanto a los protocolos de actuación antes, durante y después de un sismo. Comunicado de Prensa

Hubo Psicosis en Chiapas por Intenso Sismo

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero.- El drama que se vivió en Chiapas en Septiembre del 2017 cuando fue escenario del terremoto más intenso que se tenga registrado en la historia de México, se volvió a vivir en la entidad este viernes por la mañana cuando un nuevo sismo cimbró al Estado.

El movimiento telúrico ha dejado hasta el momento un saldo de afectación preliminar en viviendas, escuelas, edificios públicos y privados, comercios, restaurantes, hospitales, iglesias, carreteras, entre otros, además de heridos.

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el fenómeno natural se registró a las 10:14 horas, alcanzó una intensidad de 6.6 grados en la Escala de Richter y tuvo epicentro a 37 kilómetros al suroeste del municipio de Suchiate, a una profundidad de 62 kilómetros.

Su fuerza fue tal que activó las alarmas sísmicas -además de las de Chiapas- en Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Campeche, Michoacán, Puebla y la Ciudad de México, así como las de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.

En todas esas entidades se pusieron en marcha las acciones de evacuación por sismo en oficinas gubernamentales, instituciones educativas, centros de rescate, edificios públicos, mercados, tiendas departamentales, plazas comerciales, terminales aéreas y de autobuses, además de centros de concentración masiva.

Cayeron plafones, bardas, repellos; se estallaron vidrios, se agrietaron edificios completos y, en algunos casos, los daños fueron estructurales.

Un par de horas antes, alrededor de las 8 de la mañana, un temblor de 4.4 grados había causado la preocupación en los pobladores y turistas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, aunque el reporte de los daños fue menor.

La tensión estaba en la frontera sur del Estado. Un nuevo sismo, de 4.5 grados, registrado unos segundos antes de las 11 de la mañana, avivó la angustia entre la población.

Hubo otros tres, de entre 4.2 y 4.3 grados, del mediodía a poco después de las 04:00 de la tarde, teniendo como escenario a Suchiate y Tapachula, además de las réplicas.

Todo eso ocasionó el pánico en la población y caos. Las calles de las principales ciudades tuvieron aglomeraciones viales, choques, atropellados; conductores que no respetaron la preferencia ni los semáforos, y sicosis por la difusión de noticias falsas en medios electrónicos.

En muchas escuelas públicas no se activó el protocolo de protección civil. En lugar de ello las y los docentes prefirieron entregar de inmediato a los alumnos y salir de inmediato de la escuela para que ellos, los maestros, fueran en busca de sus familiares.

En otras instituciones educativas se cumplió estrictamente con las acciones que se tienen que hacer en esos casos. Por ejemplo, en tres colegios privados ubicados al sur de Tapachula, se tocaron silbatos y campanas para el llamado de alumnos, mentores y personal administrativo.

En cuestión de segundos todos estaban en los puntos de reunión, fuera de las áreas de peligro y esperaban con calma que todo volviera a la normalidad, mientras que pasaban lista para corroborar que nadie faltara.

Minutos después, decenas de padres de familia estaban en las puertas exigiendo que les entregaran a sus hijos, pero se los negaron. Les explicaron que, en esas condiciones, los menores estaban en un lugar seguro y bajo resguardo, y que las calles pudieran ser mucho más peligrosas.

Una media hora después, las autoridades de Protección Civil emitieron una orden de desalojar a los alumnos, maestros y personal, hasta corroborar que las escuelas no habían sufrido daños que pusieran en peligro la integridad de todos. Algo similar se ordenó para los edificios públicos.

La Secretaría de Educación Pública, por su parte, ordenó la suspensión de clases en miles de instituciones públicas y privadas de toda la Entidad.

Tan solo en Tapachula y municipios aledaños, unas 550 escuelas suspendieron labores hasta nuevo aviso, luego de que se conjuntó que el lunes es inhábil.

El Sismo no Respetó Fronteras.

De acuerdo a los primeros reportes del vocero de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) en Guatemala, Julio Sánchez, el sismo causó derrumbes en carreteras y heridos leves.

En el primer balance de las afectaciones, informó que hubo daños en tres carreteras, con derrumbes de piedras que bloquearon los carriles.

Mientras que socorristas habían reportado que tres personas sufrieron heridas leves y que fueron atendidos sin que requirieran hospitalización.

Se dio a conocer además que colapsó el muro perimetral en la escuela Santo Tomás La Unión, en la comunidad de Suchitepéquez, al sur de Guatemala, así como daños en el arco principal de la iglesia San Gabriel, en la misma localidad.

En los Departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, cerca de Chiapas, cayeron algunas marquesinas de viviendas.

Se confirmó que fueron evacuados miles de estudiantes en todos los niveles y se suspendieron las clases, al igual que las actividades en oficinas gubernamentales.

En Belice, Honduras y El Salvador se reportó que el temblor provocó pánico entre la población, algunos daños materiales y la atención de personas con signos de histeria.

En algunos Estados mexicanos en donde se activaron las alarmas sísmicas, dejaron en libertad de los docentes la suspensión de actividades en las escuelas, aunque en otros fue obligatoria.

Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe de Análisis del Servicio Sismológico Nacional (SSN), dio a conocer por la tarde a los medios de comunicación que el fenómeno tuvo origen por la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y la del Caribe.

Además, que derivado del sismo, hasta esa hora del día iban 23 réplicas con magnitudes de entre 3 y 4 grados, y se teme, como ha ocurrido con otros movimientos telúricos, habrá más.

Estampida Humana en el Tribunal de Tapachula.

La situación en Tapachula pudo haber tenido saldo trágico por la irresponsabilidad de algunos servidores públicos.

Por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados en el Soconusco, Manuel Márquez González, relató lo acontecido en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al sur de Tapachula.

Dijo que, al momento del temblor, había en ese lugar unas mil personas, entre servidores públicos, víctimas de algún delito, indiciados, abogados, entre otros, que realizaban diversas actividades en los seis juzgados.

El edificio, que presenta severos daños estructurales desde los sismos de Septiembre del 2017 pero que no fueron reparados, empezó a tambalearse y con ello la gente salió despavorida hacia las puertas de emergencia.

Sin embargo, según Márquez, las puertas tenían cadenas y candado, no se podían abrir y nadie supo en dónde estaban las llaves, que los guardias de seguridad les dijeron que al menos llevan seis meses en esas condiciones porque se descompusieron las cerraduras, y en las oficinas centrales les informaron que no se pueden arreglar porque no hay presupuesto.

Sin embargo, la desesperación de la gente por querer salir del edificio que amenazaba con desplomarse, ocasionó una estampida humana en la que mujeres, ancianos y niños cayeron, mientras que otros pasaban encima.

Al ver lo que ocurría, algunos se unieron para prestar el auxilio y proteger a los caídos, mientras que otros utilizaron las ventanas para lanzarse al exterior, aunque afortunadamente no hubo lesionados de consideración.

El abogado consideró que las autoridades deben actuar en consecuencia y fincar responsabilidades de omisión a quienes resulte responsables, porque pudo haber ocasionado muertes.

También pidió que se haga una verificación estructural del edificio, porque los daños son visibles, pero tampoco se hicieron las reparaciones y quedaron en espera de la reconstrucción, tal y como ocurrió en escuelas y viviendas.

En la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, junto a ese edificio, también muchos trabajadores utilizaron las ventanas para salir de sus oficinas, aunque en ese caso las puertas estaban abiertas y no había cadenas y candados.

Poco después del temblor, el Concejo de Protección Civil en Chiapas, encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se declaró en sesión permanente para atender la problemática.

Hasta el momento no hay reportes de víctimas fatales por el sismo y se espera que en las próximas horas se den a conocer los primeros saldos de lo ocurrido. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello