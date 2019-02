Guaidó Manda Mensaje a México y Uruguay: “Ser Neutral es Estar del Lado del Opresor”

Caracas.- Ante la propuesta de los gobiernos de México y Uruguay de activar un nuevo diálogo para atender la crisis en Venezuela, Juan Guaidó respondió formalmente la iniciativa y aseguró que la única negociación a la que está dispuesto es la del traspaso del poder de Nicolás Maduro.

En una carta de fecha 31 de enero dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vásquez Rosas, presidente de Uruguay, dio respuesta a la misiva que estos le habían hecho llegar el día anterior con la propuesta de una Conferencia Internacional sobre la Situación en Venezuela, a realizarse el 7 de febrero en Montevideo, en la que participarían “países neutrales”.

México y Uruguay no reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y han insistido en un diálogo para resolver la crisis en ese país. Guaidó cuenta con el apoyo de once países latinoamericanos además de EU y Canadá, mientras que Maduro tiene el respaldo de Bolivia, Cuba y Nicaragua.

En el comunicado de Guaidó a los gobiernos mexicano y uruguayo, reitera que el Parlamento venezolano que preside y las “fuerzas democráticas” de ese país no están dispuestos a participar en negociaciones “cuyo propósito sea mantener a violadores de los derechos humanos en el poder por la vía del engaño”, dijo y recordó que ya ha habido diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que han fracasado.

Enfatizó que su postura es “respaldada por la gran mayoría de las naciones del hemisferio” y extendió una invitación a López Obrador y a Vásquez Rosas para que participen como “colaboradores y facilitadores” ante Maduro para “restituir el orden constitucional, iniciar un gobierno de transición” y celebrar unas “elecciones libres”.

Ratificamos a los gobiernos de México y Uruguay nuestra posición de restituir el orden constitucional en Venezuela. Tenemos una ruta clara:

1. Cese de la usurpación

2. Gobierno de transición

3. Elecciones libres

¡Únanse a nuestro llamado democrático!

Citó una frase del Arzobispo Anglicano y Premio Nobel de la Paz, Desmond TuTu “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. Y les dijo a López Obrador y Vásquez Rosas que su postura neutral “es ponerse del lado de un régimen que ha condenado a cientos de miles de seres humanos a la miseria, al hambre, al exilio, e incluso a la muerte”.

Finalizó la carta haciendo un llamado a los gobiernos de México y Uruguay:

“Acudimos a su conciencia y a sus valores democráticos y humanos para que reflexionen y se coloquen del lado correcto de la historia”, puntualizó.

La crisis política en Venezuela se ha agudizado en las últimas dos semanas por la pugna presidencial entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Este sábado vence el ultimátum de la Unión Europea que reconocerá a Guaidó como presidente interino si el gobierno de Maduro no convoca a nuevas elecciones “libres y creíbles”. Agencias