Industriales Descartan Incrementar Precio a la Tortilla en Tapachula

* Mantendrán en 15 Pesos el Kilo.

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero.- El incremento del valor de la tonelada de harina al inicio del año derivó que en varios municipios se elevara el costo del kilogramo de tortilla, sin embargo, en Tapachula, industriales descartan aumentar el precio para no afectar la economía de las familias.

El Presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla en Tapachula, César Alejandro Ricaldi Jiménez, afirmó que a pesar de los aumentos en los costos de los insumos, no existen las condiciones para incrementar el precio de este producto básico en hogares, por lo que se mantiene en 15 Pesos el kilo.

Dijo que los empresarios han tenido que absorber los constantes aumentos de los insumos, con el fin de apoyar la economía de las familias del municipio, tal es el caso del incremento reciente de la tonelada de harina que subió a principio de año más de 600 Pesos, haciendo que en otros municipios elevarán el costo del kilo.

Los industriales una vez más aguantarán el incremento de los insumos hasta donde sea posible, señaló, aún cuando los ingresos que obtienen ya no sean los mismos, situación que los mantiene al límite, porque además de estos gastos deben cubrir el pago de luz, gas Lp, e incluso el salario de trabajadores.

En Tapachula, el precio del kilo de tortilla se ha mantenido en 15 Pesos desde hace 2 años, puntualizó, y en este periodo han resentido tres incrementos en el costo de la tonelada de harina, del gas Lp y en las tarifas de energía eléctrica, aún así, los industriales han absorbido los aumentos.

Finalmente reconoció, que el aumentar el precio de la tortilla en este momento mandaría directamente a la quiebra a los empresarios, porque no podrían competir con los establecimientos que comercializan productos a bajo costo, pero de manera insalubre. EL ORBE/ Marvin Bautista