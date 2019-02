Trabajamos Para Servir al Pueblo, sin Demagogia ni Simulaciones: REC

En Chiapas se acabó la demagogia y la simulación, se trabaja verdaderamente para servir al pueblo y que éste pueda, de manera directa, recibir los beneficios de un gobierno que combate de frente la corrupción y la impunidad, afirmó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al inaugurar la Expo Feria Ganadera del municipio de Cintalapa.

Acompañado de la secretaria del Campo, Andrea Zaynia Gil Vázquez, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que, de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, se impulsa una administración responsable que ahorra para destinar los recursos a los proyectos productivos de la gente trabajadora de todas las comunidades de la entidad.

En ese sentido, el mandatario felicitó a las y los habitantes de Cintalapa porque a pesar del menoscabo que ha sufrido Chiapas, la gente está trabajando de frente para salir adelante; por ello, dijo, las familias del campo contarán con el respaldo y el apoyo del gobierno, tanto del Estado como el Federal, que se ocupa y se preocupa por el progreso.

Aseguró que en la entidad ya no se permitirá a más gobernantes que no trabajen para el pueblo, y que solo estén paseando y gastando los recursos públicos en lujos y parafernalias: “La primera responsabilidad de un gobierno es estar de tiempo completo atendiendo a la gente; debe ser serio responsable, honesto y decente”.

Asimismo, Escandón Cadenas hizo un llamado a que prevalezca la concertación para obtener la solución a las demandas de los distintos sectores que se han manifestado.

“El diálogo puede resolver todo cuando hay gobernantes que buscan el bien común y este gobierno es lo que busca, actualmente se está pagando lo urgente, sólo les pido que tengan confianza que vamos poco a poco a resolver los pendientes”, puntualizó.

En otro momento, el gobernador agradeció a las fuerzas estatales y federales que integran la Mesa de Seguridad, porque todos los días son parte de las acciones para la prevención de delito y eso ha permitido proteger a la ciudadanía sin distinción, al tiempo que reiteró el llamado a las y los alcaldes para que estén atentos, desde temprana hora, para garantizar la tranquilidad de la población.

Luego de hacer entrega de 5 mil plantas de café a mujeres y hombres del campo de Cintalapa, el titular del Ejecutivo destacó que mediante el programa “Sembrando Vida”, se van a plantar árboles frutales y maderables, lo que va a generar 80 mil empleos directos y formales.

Señaló que entre otros apoyos, se construirán siete universidades gratuitas, donde las y los alumnos no van a pagar inscripción ni libros y recibirán una beca de alimentación; asimismo, se beneficiará con becas a estudiantes de preparatorias públicas y a universitarios de escasos recursos.

Por su parte, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Andrea Zaynia Gil Vázquez, destacó la disposición de las autoridades de trabajar de cerca con ejidatarios y productores de las comunidades de esta región, para acabar con el rezago en el campo e impulsar un esquema transparente en la entrega de los productos.

A su vez, el alcalde de Cintalapa, José Francisco Nava Clemente, reconoció el liderazgo del Gobernador y del Presidente de la República a favor del progreso de la ciudadanía y se comprometió a impulsar una administración transparente, en la que prevalezca la gobernabilidad y la rendición de cuentas.

Cabe mencionar que, en esta gira de trabajo, Escandón Cadenas también hizo entrega de patrullas, motopatrullas y equipos a policías de Cintalapa. Comunicado de Prensa