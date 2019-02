Las Pérdidas por el Bloqueo del Puerto Son Responsabilidad del Alcalde: BLOSI

*LOS YERROS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ESTÁN OCASIONANDO SEVEROS DAÑOS ECONÓMICOS Y MALESTAR GENERALIZADO EN TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, AFIRMO EL LIDER DEL ORGANISMO EDUARDO ANGELES ARENAS.- *EMPRESARIOS EXIGEN LA REUBICACÍON DE LOS MIGRANTES QUE MANTIENEN OCUPADO EL CENTRO.-

Tapachula, Chiapas; 04 de febrero. – El Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda (BLOSI), que encabeza Eduardo Angeles Arenas, consideró este lunes que las pérdidas millonarias provocadas por el bloqueo de la carretera a Puerto Madero durante la semana pasada, es una irresponsabilidad más del alcalde, Oscar Gurría Penagos.

En entrevista dijo que los yerros de la actual administración municipal, están ocasionando severos daños económicos, malestar generalizado en todos los sectores de la sociedad e ingobernabilidad.

“La imposición de sus incondicionales como autoridades en el Puerto puso en jaque a Tapachula y no tuvo el valor civil de afrontar el problema. Tuvo que intervenir el gobierno del Estado para intervenir en esa problemática que se pudo evitar escuchando al pueblo, como lo ha prometido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, señaló.

Consideró que, si bien es cierto que los manifestantes de Puerto Madero perjudicaron a terceros con su postura, también lo es que “fue la última alternativa que tuvieron por la soberbia del alcalde”.

Dijo que hay preocupación porque, en tan solo cuatro meses, la administración municipal ha demostrado no tener la capacidad para atender los problemas de Tapachula o tomar decisiones que los agravan aún más, “y a eso le pueden poner cualquier nombre, pero se trata de ingobernabilidad.

INSEGURIDAD Y DESPLOME EN LAS VENTAS POR MIGRANTES: COPARMEX

Por su parte, el presidente del Centro Empresarial de la Costa de Chiapas, Antonio Toriello Elorza, reveló en rueda de prensa que, derivado de la presencia de los migrantes en el centro de Tapachula, las ventas han caído en más del 50 por ciento y que se han incrementado los problemas de inseguridad, sobre todo con carteristas y asaltos.

“Necesitamos mayor seguridad. La presencia de los migrantes espanta a los inversionistas y al turismo”, dijo al calcular que en Tapachula se realizan alrededor de 500 millones de pesos diarios en operaciones comerciales legales.

Acompañados de los representantes de diversos sectores empresariales e la región, recalcó que, independientemente de los problemas que genera los migrantes, también están los bloqueos carreteros.

Para ejemplo puso lo ocurrido la semana pasada en Puerto Madero, donde asegura se perdió mucho dinero porque no se pudio cargar el barco con la producción semanal de banano, tampoco suministrar gasolina a la región, además de que se suspendieron las labores en las empresas Herdez, Cafesca, Procesa, y las actividades del Puerto.

Luego se refirió que este fin de semana, un solo cafetalero atravesó una máquina retroexcavadora en la carretera que conduce a la comunidad de El Edén, con la justificación de que no le permitían abrir un dren, y con ello frenó todas las actividades turísticas, productivas y de comunicación de decenas de comunidades de la zona rural.

“Pedimos a las tres instancias a que se ponga orden en Tapachula, se garantice el estado de derecho y el libre tránsito”, apuntó.

En ese mismo sentido comentó que con una buena negociación se hubiera arreglado en unas cuantas horas el bloqueo de Puerto Madero, “pero las autoridades le apostaban a que los manifestantes se cansaran”

Concluyó que esa fue una experiencia no grata para los empresarios porque perdieron muchos recursos económicos y que se debe considerar como ejemplo para las negociaciones a futuro.

DEAMBULAN DROGADICTOS, BORRACHOS, INDIGENTES. Y AGRESORES: EMPRESARIOS

Mientras que, a nombre de alrededor de 20 asociaciones productivas, cámaras y colegios que integran el Foro de Organizaciones de la Región Soconusco, leyeron un comunicado en el que, entre otras cosas, exigieron urgentemente el desalojo de los migrantes que se han posicionado del centro de Tapachula.

En representación de ese foro, los empresarios Jorge Ataulfo Morales, Martha Patricia de la Cruz, Elmer Aguiahuatl Herrera y el propio Toriello Elorza, dieron a conocer en conferencia a los medios de comunicación, que los migrantes que actualmente se encuentran en el centro de la ciudad y los próximos a internarse a territorio nacional, deben ser reubicados.

Propusieron que deben de estar en albergues temporales, pero no en los parques, “ya que esto representa un impacto negativo en la economía local y demás afectaciones de toda índole”.

Dejaron en claro que el centro de Tapachula es un destino para visitantes y turistas, y que repercute en gran parte en la economía local. “Sin embargo la presencia de migrantes en esta zona lo ha convertido en un espacio en el que deambulan drogadictos, borrachos, indigentes. y personas que agreden a los transeúntes. Un lugar pestilente porque cualquier lugar lo ocupan como baño público, generando alerta sanitaria”.

Afirmaron además que “el sector empresarial y la sociedad organizada está cansada de todos los actos delictivos y el desorden que estos grupos causan en la ciudad.

“Han originado pánico en los habitantes, inseguridad, violencia, violación del estado de derecho, afectaciones económicas, mala imagen y un peligro latente para nuestras familias”, subrayaron.

Así también, advirtieron que “todo ese rechazo y hartazgo que provoca la estancia de migrantes en nuestra ciudad, puede dar inicio a enfrentamientos entre nuestros habitantes y migrantes, culminando en batallas campales e incluso pérdida de vidas”.

Por todo ello hicieron un llamado al Instituto Nacional de Migración (INM); al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como a las tres instancias de gobierno, que tomen cartas en el asunto de manera urgente “para evitar consecuencias más graves o, incluso, que la misma población haga acciones por su propia mano”.

Coincidieron en que es importante atender el tema de las caravanas migrantes, porque ya representa un problema que preocupa a la sociedad chiapaneca por las consecuencias que eso conlleva.

“Es preciso se realicen acciones pertinentes para retirarlos y ubicarlos en algún lugar viable y definido para su estancia temporal o bien realizar la debida tramitología para su deportación inmediata”, insistieron.

Concluyeron señalando que las cámaras, colegios, organizaciones y asociaciones del sector empresarial y productivo de Tapachula, el soconusco y la Costa de Chiapas, están en toda la disposición de contribuir con el desarrollo de la región, “pero exigimos respeto, orden y aplicación de justicia. Por nuestra gente y nuestra ciudad es urgente el blindaje de la frontera sur para evitar el ingreso de más migrantes a nuestro territorio”

Ese Foro lo integran el Colegio de Arquitectos de Tapachula; la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap); la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur; la Asociación de Constructores del Soconusco y Costa; y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región.

De igual forma, la Asociación de Emprendedores del Soconusco; el Colegio de Ingenieros Industriales Consultores del Soconusco; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la frontera sur; el Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula; los empresarios del Sendero Peatonal; y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

Asimismo, el Colegio de Postgraduados de México; el Consejo Regulador del Mango Ataulfo; la Asociación de Mujeres Emprendedoras Capítulo Tapachula; la Asociación de Egresados Politécnicos de la Costa de Chiapas; la Asociación de Agentes Aduanales; el Colegio de Economistas de Tapachula; y la Asociación Agrícola Local de Fruticultores del Soconusco. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello