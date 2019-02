Al Borde del Enfrentamiento Ejidatarios de “Unión Miramar”

Tapachula, Chiapas; 5 de Febrero.- Un camino que conduce a las parcelas del ejido Unión Miramar, de este municipio, permanece bloqueado de manera indefinida por campesinos, inconformes porque una persona que adquirió dos parcelas, se niega a respetar los acuerdos de la asamblea ejidal.

El presidente del Comisariado Ejidal del ejido Unión Miramar, Tito Castro Herrera, informó que han agotado la vía del intento del diálogo con Baudelio Treviño Chapa, que se ha negado acudir a las juntas ejidales ni al llamado que le hicieron a través del Registro Nacional Agrario (RAN), por lo que determinaron tomar acciones drásticas.

En la asamblea ejidal del 27 de Enero de 2019 acordaron bloquearle el camino y que no lo dejarán transitar con su producción, hasta en tanto no liquide una multa de 15 mil Pesos por cada una de sus dos parcelas, y 13 mil 280 Pesos por concepto de falta de pago predial que corresponde a cada ejidatario, pago de multas por no acudir a las juntas mensuales, cooperaciones que se hacen dentro del ejido y tequios, que se le han acumulado desde el 2013 a la fecha, detalló.

Otra de las molestias es porque esta persona ha puesto una reja y a partir de las seis de la tarde le pone candado y los ejidatarios que viven más al fondo de las parcelas ya no pueden pasar, a pesar de tratarse de un paso de “servidumbre”.

Destacó que todo el dinero que se aporta por cooperaciones y multas se utilizan para mejoras del ejido, entre ellos reparación de las calles o lo que se ocupe en la casa ejidal, el dinero no es para una persona, es para beneficio de la comunidad.

Castro Herrera dijo que antes de llegar a las acciones drásticas buscaron el diálogo y la concertación, pero se ha negado a llegar a acuerdos, situación por la que no se moverán del bloqueo, hasta en tanto no haga los pagos que le debe a la asamblea ejidal.

Responsabilizaron a Treviño Chapa de cualquier cosa que les pueda suceder tanto al Presidente del Comisariado como a cada uno de los ejidatarios y de sus familias, por esta acción que desarrollan de bloquear el camino por tiempo indefinido. EL ORBE / Rodolfo Hernández González