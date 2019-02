Pobladores de Motozintla se Oponen al Cambio de Sede del Juzgado Mixto

* Pretenden Trasladarlo a Frontera Comalapa.

Motozintla, Chiapas, 6 de febrero.- Representantes de Comités de Barrio se pronunciaron contra la disposición de las autoridades de llevarse de este municipio, hacia Frontera Comalapa, el Juzgado Mixto, durante una reunión de aplicación e impartición de justicia en Motozintla.

La reunión fue convocada por el Colegio de Abogados para exponer diversas necesidades del gremio ante la Fiscalía Regional de Distrito y el Tribunal de Justicia del Estado, foro que fue aprovechado para dar a conocer las inquietudes por parte de los representantes ciudadanos.

En respuesta, el Juez Mixto, Jaime de la Cruz García, aseguró que no tiene conocimiento de este hecho y que hasta el momento no ha recibido instrucción alguna de trasladar las oficinas a otro lugar.

Pese a la explicación del funcionario, los comitéshicieron un llamado al presidente del STJE, Juan Oscar Trinidad Palacios, para evitar cualquier desestabilización social.

“No vamos a permitir que se lleven esta dependencia, no provoquen un problema social, también hacemos un llamado al gobierno estatal para que no permita el traslado del juzgado a Comalapa”, agregaron.

El presidente del Colegio de Bogados del Distrito Judicial del Mariscal, A. C., Azael David Pérez González, realizó diversas peticiones para mejorar el sistema de impartición de justicia en este Distrito.

Entre las medidas que exigen los abogados destacan implementación de cursos de capacitación, contratación de un psicólogo para atender los casos de violencia familiar, sala de juicios orales y la rehabilitación del Centro de Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS).

En tanto secretario municipal, Werclain Vera Alamilla, solicitó que también se instale la Dirección de Servicios Periciales, que es tan necesaria para tener una impartición de justicia pronta y expedita.

Respecto a esta solicitud, el Fiscal Regional de Distrito, Praixedes Ruiz Mendoza, dijo que se fortalecerá la impartición de justicia en este Distrito Judicial, con la asignación de dos nuevos fiscales para apoyar los trabajos en la Fiscalía local.

Sobre los demás requerimientos, ambos funcionarios acordaron hacer llegar las peticiones a sus superiores para en la siguiente reunión tener una respuesta concreta. EL ORBE / Rodolfo Hernández González