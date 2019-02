Se Desborda Ia Inseguridad en Tapachula Delincuentes Atacan a Balazos a Víctimas

* EL AYUNTAMIENTO HA FRACASO EN SU RESPONSABILIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA SOCIEDAD.

Tapachula, Chiapas; 06 de febrero. – La estrategia de seguridad del Ayuntamiento que aún preside, Oscar Gurría Penagos, para salvaguardar la integridad física y de sus bienes de la sociedad de Tapachula y de sus visitantes, ha fracasado.

En tan solo cuatro meses, el municipio se ha colocado rápidamente entre los primeros lugares en la entidad en robo de vehículos y en viviendas; homicidios, asaltos a mano armada, narcomenudeo, ataques sexuales, entre otros delitos graves.

Por ello los empresarios coinciden en que se han desplomado las ventas, porque la sociedad vive en psicosis y ya tiene pánico de salir a las calles a realizar sus compras.

Como una muestra de que la delincuencia ya rebasó la capacidad de las autoridades, está lo ocurrido este miércoles en la ciudad, donde los delincuentes actuaron a plena luz del día y atacaron a balazos a sus víctimas.

En el primero de los casos y de acuerdo a las primeras versiones, alrededor de las 05:30 de la tarde, dos sujetos con armas de fuego entraron a la tienda departamental Sam´s Club, justo cuando había infinidad de clientes.

Se dijo que esas personas amagaron con matar a los empleados si no les abrían la caja fuerte del local, de la cual se llevaron grandes cantidades de dinero, sin que hasta el momento se pueda precisar los montos.

Luego del atraco, ambos salieron del establecimiento, abordaron una motocicleta que habían dejado en el estacionamiento y huyeron con rumbo desconocido.

Como era de esperarse, luego de que los directivos de esa tienda dieran aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, se montó un escandaloso operativo al sur de la ciudad, sin resultados positivos.

Mientras que, también por la tarde, un hombre y una mujer fueron heridas a balazos cuando intentaron oponerse a un asalto

Se informó que, en la 7ª norte, entre las 19 y 21 oriente, en un vehículo particular, un sedán color negro con placas de circulación del estado de Chiapas, viajaban Francisco “N”, Liliana “N” y su mamá, con rumbo a un banco de ese sector de la ciudad.

Sin embargo, tres delincuentes que se desplazaban en una camioneta Cherokee blanca golpearon a una unidad colectiva para que, a su vez, bloqueara el paso del vehículo en donde viajaban las víctimas.

Los hombres bajaron del carro y los encañonaron para exigirles que entregaran el dinero. Como se resistieron, abrieron fuego sobre ellos, dejando heridos al señor y a una de ellas.

Como las cosas no les salieron bien, los delincuentes huyeron del lugar sin poder llevarse el botín.

Los heridos, aún con vida, fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja hacia un hospital de la ciudad, para que recibieran atención médica.

Como locos, los policías municipales en sus patrullas a toda velocidad recorrieron calles y avenidas, pero tampoco pudieron dar con el paradero de los responsables de ese atraco.

Se desconoce cuáles fueron los motivos para no utilizar las cámaras de seguridad que están ubicadas en toda la ciudad, y dar seguimiento a la posición de los asaltantes de esos dos casos, o, de casualidad, estaban viendo para otros lados.

Con ello, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se ha visto envuelta en cuatro escándalos bochornosos en una sola semana.

El primero de ellos, que tiene que ver col caso de la intoxicación de 25 de sus elementos por ingerir comida en mal estado y que al menos 18 tuvieron que recibir atención médica de emergencia en una clínica privada al oriente de la ciudad, lo cual hasta el momento sigue impune.

El segundo, que tiene que ver precisamente con la reciente contratación de una persona física como proveedor de los alimentos diarios de la Policía Municipal, la Escolar y de Protección Civil, con pagos de más de un millón de pesos mensuales y en los que se cree pudieran estar involucrados funcionarios del actual Ayuntamiento o sus familiares.

Mientras que, en el tercero, un video se hizo viral sobre la forma en que los policías armados con armas largas sometieron a una humilde mujer para despojarla con el uso de la fuerza pública de un carrito con venta de tortas en la calle, el cual subieron a una patrulla y se lo llevaron, mientras que, entre varios agarraban a la señora.

Y, el último, la incapacidad que han tenido para frenar a la delincuencia, con un grado de impunidad que hace pensar a la sociedad de que pudiera haber complicidad entre ladrones y policías, porque es la única manera de entender la falta de resultados.

Los yerros del alcalde y del resto de su gabinete en temas como la recolección de la basura, prostitución, comercio informal, falta de obras, proliferación de antros de vicio, y obviamente la inseguridad, así como el malestar permanente de la sociedad, hacen creer que este gobierno no durará mucho. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello