Por Actos de Corrupción Cancela la Federación Recursos Económicos a Organizacionales Sociales

*ANUNCIA EL PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, QUE LOS APOYOS SERÁN ENTREGADOS EN FORMA DIRECTA A LOS BENEFICIARIOS. *AFIRMA QUE HAN DETECTADO INFORMES ADULTERADOS EN PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS.

Ciudad de México; 7 de Febrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso hoy el cambio en las transferencias de recursos de programas sociales, para que sean entregados de manera directa a beneficiarios que, acusó, no recibían recursos por la corrupción de organizaciones sociales y de la sociedad civil.

Acompañado por la tesorera general de la Federación, Galia Borja; la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores y la subsecretaria del ramo Ariadna Montiel, el mandatario no quiso identificar actos ni organizaciones en concreto, pero fue enfático en la promoción del mecanismo para eliminar la intermediación.

López Obrador se refirió a las protestas de organizaciones campesinas y organizaciones ciudadanas, a los administradores de estancias infantiles, en algunos casos vinculados a partidos políticos, que se ponían altos salarios, realizaban viajes al extranjero, mientras los recursos no llegaban a la gente, pero declinó dar nombres.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario y las colaboradoras, dieron a conocer que, en el caso del programa de estancias infantiles, se identificaron informes adulterados y otras irregularidades, por lo que decidieron entregar los recursos directamente a los padres de familia. Dichos recursos consisten en mil 600 Pesos para cada niño cada dos meses, de manera que, siendo 300 mil menores beneficiarios, la dispersión partirá de una bolsa de 480 millones de Pesos mensuales.

Defiende Propuesta de Urzúa.

La decisión se formalizó luego de la polémica declaración del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien ayer consideró que era mejor entregar los recursos a las abuelas, declaración que el mandatario defendió hoy, al anunciar que será decisión de los padres de familia si entregan esos recursos a una estancia infantil o a un familiar que se haga cargo de los pequeños.

“Las abuelitas y los abuelitos ayudan a las madres solteras que se apoyan en sus papás para cuidar a sus hijos, así es la familia, no creo que Carlos Urzúa haya hecho eso con el propósito de ofender”, dijo el Presidente.

En el caso de los apoyos para adultos mayores, la dispersión directa a beneficiarios ya está en operación y, en un balance aun no definitivo, pero se han entregado 15 mil 400 millones de Pesos a poco más de seis millones 40 mil beneficiarios.

A través de los censos del bienestar que se planteó la administración desde el período de transición, se sumaron más de un millón de personas que no gozaban de los beneficios del programa, expuso la subsecretaria Ariadna Montiel, quien adelantó que la población objetivo es de ocho millones y medio de beneficiarios que se proponen alcanzar este mes.

Finalmente, se refirió a distintas protestas de organizaciones campesinas, a las que tampoco se les darán recursos, y a cuyos dirigentes describió con camioneta, sombrero texano, botas y cinto pitiado:

“El líder campesino…líder charro, de nylon”, dijo. Apro