Gobierno Federal Aún no Publica Reglas de Operación Para Contratación de “Ninis”

* Informa la CANACO.

Tapachula, Chiapas; 8 de Febrero.- Aun no hay reglas de operación para los incentivos que maneja el Gobierno Federal para la contratación de los famosos Ninis o de aquellos que aun vienen saliendo de la universidad, afirmó Rodrigo Peña Anza, presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de la Canaco.

Destacó que también hay incertidumbre en lo que se refiere a los programas de equipamiento a través de la Secretaría de Economía para equipamiento a las empresas, ya fuera con motocicletas, terminales punto de venta, entre otros apenas fueron otorgados lo correspondiente al 2018.

Con relación al incremento al salario señaló que esperan como empresarios que no se vea reflejado en inflación, sino que en realidad sea una subida de sueldo a los que menos tienen, “se nos sube un poco la nómina, obviamente no subimos los precios de las cartas para que no se vea reflejado en inflación y sea una mejora para los empleados”.

El mes que acaba de pasar siempre es muy conocido por ser la ‘cuesta de Enero’, ya que los niños regresan a clases, hay pago de colegiaturas y siempre la venta se ve un tanto mermada, Febrero es también complicado, pero lo bueno es que viene el 14 de Febrero que es un día que ayuda mucho a los negocios, a los restaurantes, a los hoteles, por lo que es necesario prepararse para dar el mejor servicio y la mejor calidad, precisó.

Peña Anza informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les piden tener un calendario de capacitaciones al personal de manera anual, como restauranteros han impartido recientemente el de “manejo higiénico de alimentos” y conforme van pasando los meses se tienen otro tipo de capacitaciones, entre ellas empoderamiento de la mujer, y cómo tratar a un cliente que está molesto. EL ORBE / Rodolfo Hernández González