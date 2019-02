Más de 200 Escuelas Dañadas por Sismo sin Atención en Huixtla

*INIFECH Investiga Destino de Recursos Asignados.

Huixtla, Chiapas; 12 de Febrero.- Al reunirse funcionarios del INIFECH con Directores, docentes, padres de familia y autoridades municipales, el día de ayer en la Presidencia Municipal, el verificador técnico del INIFECH, José Alberto Ceballos Gamas, fue claro al señalar que existe presunta corrupción en la aplicación del programa de reconstrucción en el municipio de Huixtla.

Ceballos Gamas señaló que son alrededor de 220 escuelas las que presentan daños ocasionados por los sismo pasados y el más reciente, el del primero de Febrero, en donde presuntamente fueron aplicados los recursos pero no se construyó, y hay sospechas de que el Alcalde en su momento, de la pasada administración, tuvo conocimiento del hecho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que digan qué pasó.

Se va a investigar, precisó, se va abrir una carpeta de investigación para saber dónde quedaron los recursos, ya que para el Gobierno Federal y Estatal sí se aplicaron los recursos pero no se repararon y ni se construyeron, hasta hoy hay escuelas que no han iniciado clases; en otras los alumnos reciben clases en lugares particulares; otras iniciaron los trabajos pero no se concluyeron, como es el caso de la Escuela Primaria “Flor de Mayo”, la cual se demolió pero no se reconstruyó, lo mismo sucedió en “Santa Rita coronado”, y cantón “Cahulotal”.

De los casos más recientes están las Escuelas Primarias “Adolfo López Mateos” y la “Rosario Castellanos”, las cuales presentan daños en su estructura y están suspendidas las clases; así como también la Escuela Secundaria “Miguel Hidalgo”, que resultó dañada de este último sismo, plantel que hasta el momento no está verificado, por lo que esperan que ahora sí el INIFECH y el Ayuntamiento Municipal estén pendiente de los trabajos. EL ORBE/Luis Javier Ramos