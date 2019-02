Enfermos Renales Protestan por Falta de Insumos en el ISSSTE

*Temen Complicación en su Salud.

Tapachula Chiapas; 13 de Febrero.- Pacientes y familiares de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), protestaron a las afueras de la Clínica Hospital “Roberto Nettel Flores”, ante la falta de insumos y el pésimo servicio que reciben los pacientes con problemas renales.

En representación de los inconformes, Mirna González, lamentó que la institución desde hace un mes no ha entregado los insumos a los pacientes con problemas renales, quienes requieren de las bolsas para dializarse, sin embargo a las autoridades del nosocomio poco les importa la salud de los pacientes.

La problemática se originó porque la clínica no ha establecido un contrato con la empresa que surte de los insumos cada mes a los pacientes que requieren ser dializados y aunque han buscado una solución con el director del hospital no la han encontrado, por la que temen que la salud de los pacientes pueda complicarse, dijo.

En reuniones sostenidas con el director del hospital, Salvador Aceves de la Rosa, les informa que tal día recibirán los insumos, pero solo los ha engañado, situación que es preocupante porque los pacientes necesitan de las bolsas y su vida depende de ello, ya que de no cambiarlas de acuerdo a la indicación del médico corren el riesgo de que alguna bacteria pueda empeorar su estado de salud.

La entrevistada detalló que hay pacientes que requieren cambiarse las bolsas hasta cuatro veces al día, por ello es urgente que las autoridades de salud puedan dar una pronto solución a los pacientes antes que suceda una tragedia por el incumplimiento de los insumos.

En el mercado, una caja con 8 bolsas manuales para dializar tiene un costo de mil pesos, recursos que la mayoría de los pacientes no tienen para poder adquirirlas de manera particular, de ahí que exigen al hospital que cumpla con los insumos.

Finalmente hizo el llamado a las autoridades de salud que den solución a la problemática, que no esperen que un paciente fallezca para cumplir con la entrega de los insumos, toda vez que el riesgo de perder la vida está latente si los pacientes no se cambian las bolsas de diálisis de manera periódica. EL ORBE/ Mesa de Redacción