Sin Avance la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, Pese a Cumplirse Normativas: Economistas

Tapachula, Chiapas; 14 de Febrero.- A pesar de que sí se cumplieron algunas etapas, sobre todo normativas y la publicación del decreto donde se designa a este polígono chiapaneco como Zona Económica Especial (ZEE), por el momento no hay avances y se ha llegado a creer que se debió a la transición de Gobierno, afirmó Heriberto Cosme López Molina, presidente del Colegio de Economistas de Chiapas de la Frontera Sur.

Es importante decir que esto es un gran avance porque lo normativo prácticamente ya se cumplió al igual que las otras Zonas Económicas, pero ahora hace falta dar continuidad a infraestructura, al gasto de inversión, “recordemos que ese gasto de inversión a este proyecto se consideraba que fuera de origen federal y privado, de tal manera que se dieran las condiciones sobre todo de infraestructura para que la atracción de la inversión fuera la correcta, partiendo de las empresas ancla, de la inversión ancla”, añadió.

Dijo que son los tiempos porque al final de cuentas como sector interesado y preocupado, “queremos pensar que los tiempos de transición son los que al final de cuentas tenían que darle espacio a eso para poder retomar algunos pendientes, pero no hemos escuchado ni hemos sido convocados ni sabemos si en la estructura orgánica estatal le darán un espacio a la ZEE”.

Incluso, agregó, a nivel municipal no se sabe si hay alguna definición de este proyecto, los planes de desarrollo tanto federal, estatal y municipal se están elaborando y tienen que estar alineados, “creemos, y en lo particular, que debe ser la instancia local y la municipal la primera en poder recoger esta inquietud para hacer un planteamiento, de tal manera que sea de abajo hacia arriba para que no se pierda todo lo que ya se ha avanzado, que se da como un proyecto que tiene prosperidad y pueda tener continuidad, porque en la lógica gubernamental los planes de desarrollo son de arriba hacia abajo, es decir federal, estatal que se supedita al federal y el municipal que se supedita al estatal y federal, creo que es la lógica adecuada”.

El economista manifestó que estos casos, que son proyectos locales, “valdría la pena que la autoridad municipal en su conjunto con su área especializada en el tema, es decir, la parte económica, pudiera hacer un planteamiento y recogiera la percepción de varios sectores de la aportación que podríamos dar porque pareciera que la ZEE hubiera sido un tema de moda”.

“Varios sectores tenemos planteamientos y creamos proyectos en función de la Zona Económica Especial, algunos pensamos en establecer nuevas áreas de estudio a través de las instituciones educativas, es decir, carreras; otros pensaron en posgrados, otros pensaron en invertir, un sector que también que quedó bastante confuso es el sector empresarial. Nos tocó ver en las reuniones de trabajo que el sector empresarial local tiene la idea de que la zona económica especial, al atraer inversión, vas a poder generar más gasto, más ingreso, es decir, si tienes un negocio de uniformes y si llega una empresa ancla con bastante inversión te encargaría más de 1000 uniformes y tendrías ahí una forma de generar más empleo, generar derrama económica, generar gasto y al final de cuentas es lo que mueve a la economía; pero también eso queda parado”, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González