Inaugura Rutilio Escandón la Sala “Belisario Domínguez Palencia”

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Sala Belisario Domínguez Palencia en Palacio de Gobierno, donde destacó la vida y obra del político chiapaneco, y la importancia de que las instituciones y los servidores públicos actúen con la mayor entrega y responsabilidad, siguiendo el ejemplo del ilustre Senador que dio su vida por el bien de la patria.

Junto a los bisnietos del doctor Belisario Domínguez, Absalón Castellanos Herrerías y Matías Castellanos Guillén, Escandón Cadenas enfatizó que Belisario Domínguez Palencia fue un gran mexicano, un gran chiapaneco y un héroe que antepuso la búsqueda del bien común.

“No era de los políticos que se aprovechaban, o que usurpaban el poder, no era de los que se arrastraban en la búsqueda de privilegios personales; fue un político auténtico, nos puso el ejemplo de la lucha por los valores y principios, por el rescate de la ética, de la moral. Su imagen está viva en la cuarta transformación del país, porque la política que favorece a Chiapas y a México está presente en cada acción”, subrayó.

El titular del Ejecutivo Estatal mencionó que es importante dejar la vieja costumbre de denominar a edificios públicos, calles o pueblos, con nombres de los políticos actuales que no tienen ningún mérito sino la responsabilidad de manejar correctamente los recursos, lo cual no representa ninguna hazaña, sino una obligación, y por el contrario, se debe reconocer la dignidad de mujeres y hombres que han escrito la historia de Chiapas y de México.

“Es una honra tener el nombre y presencia de don Belisario Domínguez en las instituciones públicas porque las fortalece y las empuja a seguir su ejemplo de lucha por tener un Chiapas mejor y un México a la altura de los países democráticos del mundo”, apuntó.

En este sentido, agregó que un pueblo que pueda elegir a sus representantes de manera libre, y un Estado en el que quien atente contra esa libertad, se enfrente a la justicia, forma parte de los valores que intensificó el héroe originario de Comitán de Domínguez.

“Queremos un Estado en paz, seguro, solidario y unido, y sólo podemos lograrlo si desde el Gobierno impulsamos un cambio que garantice la libre expresión y autoridades comprometidas que trabajen en beneficio de Chiapas; por eso, nos llena de emoción tener una sala que lleve el nombre de nuestro prócer más importante y que representa el valor civil, en aras de un país de bienestar y desarrollo”, acotó.

Por su parte, Absalón Castellanos Herrerías resaltó el honor que significa que esta sala lleve el nombre de su bisabuelo, y añadió que en la tarea de transformar a México, es necesaria la participación de toda la ciudadanía.

Cabe mencionar que en este marco, el mandatario develó un busto de don Belisario Domínguez, recorrió la museografía y recibió una amplia explicación de la misma, la cual aborda su origen, familia, formación profesional en el extranjero, su regreso a México y el ejercicio de su vida profesional. Comunicado de Prensa