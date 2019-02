Trump Firma Declaratoria de Emergencia Nacional en EEUU

* Presionando Para Obtener Recursos Para el Muro Fronterizo.

Washington, EU., 15 de febrero.- El presidente de Estados Unidos firmó este viernes el documento por el cual alega que la frontera sur vive una “emergencia de seguridad nacional” ante lo que llamó “invasión” de inmigrantes y droga y que quiere enfrentar con su prometido muro fronterizo, para cuya construcción el Congreso le negó los 5 mil 700 millones de dólares que solicitaba. Los legisladores le otorgaron mil 375 millones de dólares para construir 88 kilómetros de “valla”, algo que Trump consideró insuficiente y busca sumar casi 6 mil 500 millones de dólares de partidas destinadas al Departamento de Defensa y del Tesoro para erigir más de 380 kilómetros de barda de acero.

La declaración de emergencia fue emitida a pesar de las reticencias dentro del propio Partido Republicano y con muy poco apoyo popular, incluso menos que la construcción del muro. El movimiento de Trump sólo se entiende como un intento de enmascarar su incapacidad de conseguir dinero del Congreso y una forma de mantener el tema de inmigración y seguridad fronteriza en el debate político.

Trump sigue incansable con su idea de que los muros sirven “100%” para frenar todo aquello malo que no quiere en EU. En su alocución agradeció al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador por ayudar a frenar “las monstruosas caravanas” de inmigrantes centroamericanos que buscan llegar a suelo estadounidense.

Para muchos, la crisis es totalmente falaz, una creación de la Casa Blanca. Querer resolverla a través de una declaración de emergencia, apropiándose del poder del presupuesto que no le compete, es para muchos “inconstitucional”.

La Cámara de Representantes, encabezada por la demócrata Nancy Pelosi, dijo que va a investigar la declaración de emergencia. Tanto ella como Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, acusaron en una declaración que “las acciones del presidente violan claramente el poder exclusivo del Congreso sobre gastos… El Congreso defenderá nuestras autoridades constitucionales en el Congreso, en las cortes y en el público, usando todos los recursos disponibles”.

Trump dijo que anticipaba ser “demandado” en las cortes. Y tenía razón: las autoridades de El Paso, Texas, presentaron este viernes mismo una demanda y el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que haría lo propio. “Nuestro mensaje a la Casa Blanca es claro y simple: California te verá en los juzgados”, dijo.

La fiscalía de Nueva York también desafiará la decisión de Trump en los tribunales. “No toleraremos este abuso de poder y lucharemos con cada herramienta legal a nuestra disposición”, tuiteó la fiscal Letitia James.

La base por la que consideran el decreto ilegal es la inexistencia de una crisis tan urgente, tesis que el mismo Trump asumió al decir que no era necesario declarar la emergencia, pero que lo hizo para construir el muro “de una manera más rápida”.

Prerrogativas y desafíos

La ley de Emergencias Nacionales de 1976 da al presidente de Estados Unidos la prerrogativa de hacerse de recursos sin pasar por el Congreso en caso de una situación de crisis.

La legislación fue invocada, por ejemplo, tras la toma de rehenes en la embajada de EU en Irán, en 1979, tras los ataques terroristas de 2001, o durante la epidemia de gripe H1N1, pero nunca bajo circunstancias como las que alega Donald Trump, quien insiste en la necesidad de construir un muro en la frontera sur.

Existen dos vías para enfrentar una declaratoria de emergencia: el Congreso puede frenarla, alegando que la citada amenaza ya no existe o que el Ejecutivo incurrió en algún tipo de irresponsabilidad al emitirla. Sin embargo, el mandatario tiene poder de veto.

La segunda vía es la judicial. Estados y activistas amenazaron con una lluvia de demandas en las cortes estadounidenses por abuso de poder, por declarar una crisis inexistente, entre otros argumentos. El caso, prevé el propio Trump, terminará en manos del Tribunal Supremo. Sun