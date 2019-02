Contaminación de Lagunas y Esteros Afecta a Pescadores de la Región

Daniel González, secretario de la Cooperativa Pescadores de Cabildo.

* Desechos son Arrastrados por los Ríos.

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero.- Pescadores de este municipio alertaron sobre la grave contaminación en las lagunas, afectándolos severamente porque disminuye la captura de camarón y escama.

Tito González, uno de los afectados y pescador en la Laguna de Cabildo, señaló que “la contaminación baja la producción, nosotros producimos y pescamos el camarón y pescado, pero debido a la basura que nos llega de la ciudad, ha bajado la producción, las etapas de aprovechamiento del camarón se han venido abajo”.

Afirmó que desde hace 10 años a la fecha la disminución de la producción ha sido notable y les ha pegado severamente en la economía y hasta el momento ninguna autoridad ha implementado acciones para evitar que llegue más basura, que es arrastrada por los ríos hacia la laguna.

Pescaban de 30 a 40 toneladas por temporada, dijo, pero para la temporada del año 2018 apenas lograron facturar 11 toneladas de camarón, por lo que esperan que para la actual temporada las cosas no tengan cambios significativos, todo como consecuencia de la contaminación de la basura.

La contaminación es por residuos sólidos, visibles en toda la zona de manglares, donde se encuentra todo tipo de basura.

“Aquí en la laguna hay de todo, llantas, bolsas, costales, todo tipo de residuos sólidos, ya hemos pedido ayuda a las autoridades pero hasta ahorita no hay apoyo”, señaló.

“Los pescadores señalan que otro de los problemas a los que se enfrentan es la tala ilegal del mangle. Esta es una zona de manglares donde se tienen cuatro especies, pero sobre todo los más grandes de Latinoamérica, sin embargo está afectado por la intervención del ser humano y las autoridades no hacen nada para aplicar sanciones”, lamentó.

En tanto, Daniel González, Secretario de la Cooperativa Pescadores de Cabildo, señaló que mucha gente tala la madera para hacer casas y hay otros que hacen negocio al dedicarse a construir casas, sacan mangle colorado y blanco, destruyendo la zona de manera indiscriminada.

Precisó que los pescadores han buscado la participación de diferentes sectores para hacer un programa de limpieza en esta zona, pero la respuesta ha sido nula. EL ORBE/Rodolfo Hernández González