Rambutaneros Solicitan a la Federación Quitar Veda Para Uso de Pozos Profundos

* Con el Fin de Implementar Sistemas de Riego.

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero.- Debido a la mala interpretación de estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto estableció una veda para la perforación y extracción del vital líquido a través de pozos productos, al considerar que a nivel nacional existía un déficit de este recurso hídrico.

La veda se estableció de manera errónea en todo el país, cuando el déficit de agua sólo registra en los Estados del norte, pero en Chiapas hay una abundancia del vital líquido, situación que ha afectado de manera severa a los diversos sectores agrícolas de la frontera sur, afirmó el Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután en el Soconusco, Alfredo López García.

La veda que existe en Chiapas para la extracción del vital líquido a través de la extracción de pozos profundos, impacta de manera negativa al sector al igual como a otros cultivos, principalmente en época de estiaje, donde las sequías prologadas impiden garantizar buena cosechas porque no se puede implementar sistemas de riego, dijo.

Otro de los factores por cual son perjudicados por la veda, señaló, son los altos costos de energía eléctrica que tienen que pagar al implementar sistemas de riego en sus huertas, toda vez que no reciben ningún subsidio al no acceder a la tarifa agrícola, por lo que urgió al Gobierno Federal para que instruye a la Conagua realice los estudios y libere las concesiones para la extracción de pozos profundos en Chiapas.

El entrevistado detalló que no contar con la concesión para la perforación de pozos profundo les impide acceder a tarifas eléctricas agrícolas ante la Comisión Federal de Electricidad, situación que afecta drásticamente la economía de los productores y los mantiene al límite de la quiebra.

La tarifa eléctrica agrícola, su costo es 10 veces menor que a la tarifa comercial, esta última es la que la mayoría de los productores tienen, por ello la exigencia a la Conagua para que libere las concesiones y poder acceder a mejores condiciones en la tecnificación de los cultivos en el campo chiapaneco.

Finalmente, López García mencionó, que el no contar con las concesiones para la extracción de pozos profundos les impide, como productores, ampliar el número de hectáreas dedicas al cultivo de la fruta, ya que si bien existe la capacidad en terrenos para hacerlo, muchas veces deben contar con sistemas de riegos tecnificados para asegurar buenas cosechas ante las constantes afectaciones del cambio climático. EL ORBE/Mesa de Redacción