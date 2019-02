Rutilio Escandón Encabeza Colecta del Fideicomiso “Una Mano…una Esperanza”

* Para Ayudar a Pacientes con Cáncer.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, junto a la presidenta honoraria del fideicomiso “Una Mano…una Esperanza”, Rosalinda López Hernández, encabezó el inicio de la colecta “Chiapas de corazón en la lucha contra el cáncer”, donde pidió al pueblo chiapaneco sumarse a tan noble acción y, a las y los funcionarios, trabajar en el rescate de los valores que se impulsan para la creación de un gobierno humano y una nueva cultura política.

“Hoy nos convoca una causa muy generosa y quiero pedirles que nos sumemos a este tipo de acciones que son tan importantes y nos llenan de satisfacción. Tuvimos la suerte de ser chiapanecos, seamos correctos y congruentes con lo que tenemos, una tierra maravillosa cuya mayor riqueza es su gente, la cual estoy seguro que seguirá cooperando”, apuntó.

En este arranque, en el que se recaudaron los primeros 70 mil Pesos entre las y los asistentes, el mandatario destacó que el Gobierno del Estado necesita del acuerpamiento de la ciudadanía en la convocatoria de hacer un Estado, un país y un mundo mejor para todas y todos.

Ante integrantes del Gobierno Estatal, del sector empresarial y del voluntariado, Escandón Cadenas reiteró que esta administración trabaja de manera honesta y transparente, con la clara visión de arrancar de raíz la corrupción que ha hecho tanto daño al Estado y evitar gastos inútiles, ahorrando recursos que puedan invertirse en el bienestar de las familias.

Agregó que a su llegada encontraron muchas empresas fantasma que los mismos funcionarios creaban para beneficiarse, incluso, del dinero de las medicinas, lo que representa una injusticia y un pecado social.

En su participación, Rosalinda López Hernández agradeció al voluntariado de “Una Mano…una Esperanza”, representado por Mónica Morales de Maturana y Adriana López de Jiménez, por la gran labor que todos los días realizan para brindar apoyo y acompañamiento a pacientes y sus familiares, que se acercan con la esperanza de encontrar una mano amiga.

“Soy contadora de profesión y lo que yo hago es recaudar, entonces para mí, colecta y recaudación van de la mano; sin embargo, en el DIF Chiapas me han enseñado que colecta también significa oración. Quizá lo que hoy se hace no alcanza para terminar con el problema, pero sí alcanza para que muchas familias no se sientan invisibles, que se sientan acompañadas en el reto de encontrar una sanación”, expresó.

La razón de ser de este fideicomiso es que todas y todos lo sientan propio, por ello, dijo López Hernández, se trabaja para que vean cómo el dinero que aporta la gente con tanta nobleza sirve de mucho, siendo la integración y empatía con la sociedad, el principal objetivo.

Por su parte, la niña Karen Mérida, beneficiada a través de “Una mano… una esperanza”, reconoció el respaldo que se le ha brindado y solicitó a la ciudadanía participar en esta colecta y continuar con sus aportaciones.

Cabe destacar que a través de estos donativos se pueden proporcionar hospitalizaciones, medicamentos, estudios clínicos de especialidad, traslados y suministros médicos a personas con diagnóstico de cáncer que no cuentan con seguridad social.