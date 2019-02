Alcalde Pretende Despojar Concesión de Agua a Seis Colonias de Huixtla

*Se Inconforman Contra José Luis Laparra Calderón.

Huixtla, Chiapas; 18 de Febrero.- Usuarios del servicio de agua entubada que desde 1998 lograron una concesión para abastecer a 903 tomas de las colonias Buenos Aires, Ampliación Progreso, El Progreso, Mi Granja, Colonia El Relicario y La Florida, se inconforman contra el Ayuntamiento al quererles quitar dicha concesión.

El Gobierno Municipal que encabeza José Luis Laparra Calderón, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), pretende municipalizarlo, sin embargo dijeron no estar de acuerdo, ya que la concesión fue otorgada para el patronato de esas 6 colonias.

Así lo dio a conocer el presidente de dicho Comité, Adán Guillén Santiago, al reunirse el pasado domingo en la casa comunitaria de la colonia El Progreso, en donde supuestamente iba a estar el Presidente Municipal, pero en su representación fue el secretario municipal Herminio Martínez Mandujano, acompañado de otro funcionario, en donde no llegaron a nada, sin embargo, al llevar a cabo la reunión entre pobladores y usuarios, acordaron acudir ante la Delegación de Gobierno para que cite al Edil y a SAPAM, para que haya respeto y no sigan con sus chantajes y amenazas.

Adán Guillén manifestó que los pobladores no son personas políticas ni de pleito, siempre buscan la paz, “rechazamos tajantemente que SAPAM y el Gobierno Municipal pretendan apoderase de una concesión que mediante mucho esfuerzo y dedicación, así como de recursos económicos, se logró ante la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado, en 1998. EL ORBE/Luis Javier Ramos