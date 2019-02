Cafetaleros va por su Pase a los Octavos Ante Chivas

Los rayados arribaron ayer a Tapachula

*Hoy 7 de la Noche en el Estadio “Manuel Velasco Coello”.

Tapachula.- Duelo decisivo se vivirá este miércoles en la cancha del Olímpico, entre Cafetaleros y las Chivas Rayadas; los de Tapachula buscarán una victoria ante los rojiblancos que le permita su boleto a la fase de Octavos de Final de la Copa MX.

El equipo albiverde entrenó esta mañana a temprana hora para cerrar su preparación y estar listos para el partido clave ante Chivas. Los pupilos de Luis Fernando Soto saben del compromiso que significa conseguir los tres puntos y buscar su tercera clasificación de manera consecutiva a los Octavos de Final.

El conjunto albiverde llega a este encuentro con 3 unidades, ubicado en la tercera posición del grupo 8 que también integran Chivas y Cimarrones. De ahí la importancia de cerrar con una victoria que le permita sumar seis unidades y conseguir uno de los boletos de Octavos de Final. Guadalajara se posiciona en el primer lugar del grupo con 7 unidades

Sobre el juego contra Chivas, habló el medio centro argentino Daniel Alejandro Ibáñez, quien dijo estar contento por la oportunidad que tiene de jugar ante los tapatíos, y que si entra, si debuta, tratará de hacer bien las cosas, lo mejor posible para que Cafetaleros siga en la Copa.

“Chivas es un equipo grande, de primera, con jugadores de mucha jerarquía. En mi punto de vista, eso es mejor para uno o para el equipo, porque nosotros también tenemos buen pie, sabemos tratar la pelota, así que va a ser un partido abierto con acciones de gol, pero hay que estar tranquilos y dejar todo en la cancha para pasar a la siguiente fase”, aseguró.

Respecto a su adaptación, Ibáñez manifestó que “los compañeros y el cuerpo técnico me ayudaron a adaptarme rápido, así que estoy preparado para el partido contra Chivas, esperando el debut, que tenga minutos, y si Dios quiere que tenga la oportunidad, entraré con muchas ganas”.

El jugador argentino, de 23 años, dijo que el futbol mexicano es muy técnico en comparación a lo que hay en Argentina; aquí hay más espacios y por lo mismo, te dejan jugar un poco más, me gusta mucho y me voy acomodando poco a poco”.

Confió que es la primera vez que sale de su país. “Salí del San Lorenzo, pasé por Chacarita un año, volví a San Lorenzo, luego fui un año al Olimpo, y de allí ya me vine para acá, a Cafetaleros. Mi juego es tratar de crear, de agarrar la pelota lo más posible, que pase siempre por mí, y a la hora de defender tratar de pararme bien para hacer el relevo de mis compañeros”.

Finalmente, Daniel Alejandro Ibáñez se refirió al juego del próximo sábado ante Dorados y la expectativa que ha creado Diego Armando Maradona. “Eso nos cura a nosotros al estar en otro país y ver a la gente, a la afición cómo se desespera por ver a Maradona. Es un plus tenerlo en la cancha. Tanto a ellos como a nosotros, creo que es una motivación, es un plus que Diego te esté viendo. Así que va a ser un buen partido contra Dorados, y hay que disfrutarlo porque eso no pasa todos los días”. Mesa de la Redacción