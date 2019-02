Pánico Causa Balacera en el Mercado “San Juan”, Tres Muertos Entre Ellos dos Policías y un Herido

*POLICÍAS SIN ARMA VALIENTEMENTE ENFRENTAN A DELINCUENTE DESPUES DE HABER ASESINADO A COMERCIANTE (SE CREE COBRABA DERECHO DE PISO), EL COMERCIANTE CON MAS DE 10 AÑOS DE TRABAJO, SU AYUDANTE BALEADO EN LA PIERNA QUIEN PERSEGUIA AL AUN PROFUGO. TAPACHULA Y LA REGION CADA VEZ MÁS PELIGROSA DE LA FRONTERA POROSA.

Tapachula, Chiapas; 19 de Febrero.- Ante la inseguridad que se está viviendo en Tapachula, los locatarios y vendedores de los negocios y comercios establecidos solicitan a los tres niveles de Gobierno, mayor vigilancia en el municipio ya que las fuerzas policíacas están siendo rebasadas por la delincuencia debido a que cualquier sujeto anda armado con toda tranquilidad e impunidad.

Tal es el caso del día de ayer, cuando a las 06:40 de la mañana aproximadamente, un sujeto, quien al parecer se dedica a extorsionar a los vendedores del mercado “San Juan”, al recibir la negativa del propietario de un puesto de frutas y verduras, quien al parecer se negó a pagar la extorsión o derecho de piso, fue ultimado de dos impactos provocados por una arma de fuego.

La víctima y propietario del negocio, Edilsar Humberto “Güicho”, al sentir el primer disparo a la altura del abdomen, intentó correr, siendo ese momento en el que le dispararon en segunda ocasión en la nuca, quedando seriamente lesionado y con un hálito de vida.

Por su parte, el agresor y presunto sicario salió corriendo, pero fue perseguido por un trabajador del negocio de frutas y verduras, y a la altura de la 17 Calle Poniente, a la altura de los negocios de flores, el sicario al sentirse alcanzado, nuevamente accionó su arma disparando y haciendo blanco a la altura del fémur de la pierna derecha de su perseguidor, Luis Alberto, de 33 años de edad, quien quedó tirado entre los negocios de venta de flores y “Pollo Campero”.

El sicario continuó con su carrera y llegó a la 12 Norte, calle donde trató de esconderse sobre el costado derecho de un camión de tres y media toneladas, que se encontraba estacionado frente a la carnicería ‘El Jarocho’, entre la 15 Privada y 13 Calle Poniente, lugar donde los elementos policíacos se percataron que dicho sujeto era la persona que había realizado los disparos.

En ese momento los elementos intentaron hacerle frente únicamente con las manos sin sacar sus armas, esto provocó que el sicario accionara una vez más su pistola y le dio un disparo en la frente sobre el lado derecho al policía Roger Olaf “N”, quien cayó abatido sin vida; el sicario, al querer darse a la fuga nuevamente, por la parte trasera del camión le salió al paso otro elemento de la Policía Municipal, de nombre Gilberto “N”, quién -al igual que su compañero abatido- intentó detener al sujeto solamente con las manos.

Al verse sujetado, el delincuente volvió a disparar hiriendo a Gilberto en el costado derecho.

Después de herir al elemento policiaco el sicario corrió sobre la 15 Privada Poniente y dejó en unacallejón y debajo de una camioneta tipo pick up, el arma de fuego con la que ultimó a sus víctimas, para posteriormente llegar a las colonias Xochimilco y Las Américas y perderse entre sus calles.

Las corporaciones policíacas a pesar del fuerte despliegue que realizaron, no dieron con el paradero de esta persona.

Desde el reporte del tiroteo de inmediato se activaron las alarmas del 911 Emergencias, quienes solicitaron inicialmente la intervención de una ambulancia de la Cruz Roja para que le dieran atención médica a una persona herida en la 14 Privada Norte y 11 Calle Poniente, cerca del mercado “San Juan”.

La víctima era Edilsar Humberto “N”, de 27 años de edad y de nacionalidad guatemalteca, quién es más conocido como “Güicho”, quién fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja, donde desafortunadamente al arribar, falleció.

La unidad 198 de la Cruz Roja auxilió al otro herido en la pierna derecha, de nombre Luis Alberto “N”, quien se encontraba a la altura de Pollo Campero de la 17a Poniente.

Y a la altura de la 12 Norte se encontraba el policía municipal abatido por el sicario, Roger Olaf “N”, y metros adelante su compañero herido, Gerardo, quien apoyado por sus compañeros fue trasladado al Sanatorio Santa Fe, donde horas más tarde feneció.

Cabe hacer mención, qué varios locatarios fueron entrevistados por este medio de comunicación y dieron a conocer que sujetos desconocidos los han abordado en sus negocios indicándoles que tienen que pagar un derecho de piso o cuota, para poder seguir con su venta, en caso contrario deben atenerse a las consecuencias, por eso se especula que en los últimos asaltos registrados en este municipio y donde han sido afectados principalmente locatarios de algunos negocios del mercado “San Juan”, quienes al parecer se han negado a pagar este derecho de piso, tal como le ocurrió a Edilmar Humberto, han sido ejecutados.

Otros locatarios dieron a conocer que ante la inseguridad que se está viviendo han reducido su horario laboral, cerrando más temprano, afectándolos en sus ingresos pues ya de por sí las ventas están bajas, esto ha venido a bajarles más las ventas.

Por otro lado, que han visto que en las inmediaciones del “San Juan” caminan tranquilamente sujetos con rasgos de centroamericanos y se les alcanza a ver apreciar que llevan una arma de fuego en la cintura, pero las autoridades siguen sin hacer algo en contra de estas personas, por lo cual exigen a los tres niveles de Gobierno mayor seguridad, no nada más en este mercado, sino en todo Tapachula.

También le exigen al presidente municipal Oscar Gurría Penagos, que si no puede con la coordinación de la Seguridad Pública, en la cual está mal llevada por el incompetente Pedro Enoc Palazuelos, que entregue el Mando Único a la Policía Estatal o Federal, para que ellos tomen las riendas o el control de la seguridad pública, y así puedan hacer mayor presencia policiaca en el centro de la ciudad, y en los diversos negocios y mercados.

Dijeron que los extranjeros, quienes vienen en caravanas y con un negro historial, están extorsionando a los comerciantes cobrándoles derecho de piso.

Por lo cual, como locatarios y comerciantes establecidos y la misma ciudadanía, se encuentran bastante inconformes y molestos, y antes de que formen grupos de autodefensas en contra de los delincuentes esperan tener una rápida respuesta de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, y agregaron que darán inicio a una marcha por la paz.

Hasta cuándo Tapachula será lo que alguna vez fue, un pueblo mágico. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda / Raymundo Grajales