Concesiones Deben Ser Para Auténticos Choferes No Para los “Pulpos”

*Se Pronuncian “Trabajadores del Volante”

Tapachula Chiapas; 20 de Febrero.- Trabajadores del volante de Tapachula pidieron al Gobierno del Estado ser tomados en cuenta en el próximo proceso de concesionamiento y que no se entregue a los mismos “pulpos del transporte” de siempre, que solo se han enriquecido a costa de los verdaderos chóferes.

En rueda de prensa, el Presidente de la agrupación “Transportistas veteranos de Tapachula, José Luis Martínez Carpio, dio a conocer que el Gobierno debe brindar la oportunidad a los chóferes de las unidades servicio público ser concesionados, quienes históricamente nunca han sido tomados en cuenta.

El proceso de concesionamiento que ha anunciado el Gobernador, Rutilio Escandón Cadenas y por titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte debe darse por derecho, justicia y apegado a la ley en la materia, dijo.

Si se da el concesionamiento que no se beneficie a quienes solo utilizan a los conductores del servicio público para enriquecerse, señaló, ya que son los que se han apoderado del derecho que le corresponde al verdadero transportista, sin embargo han sido olvidados por no poder ofrecer recursos a los funcionarios en turno.

El entrevistado detalló que la agrupación está conformada por más de 20 chóferes, quienes han dedicado su vida al transporte público y aunque han ingresado su documentación y cuentan con expedientes ante la Secretaría de Transporte, no han sido tomados en cuenta, ya que las concesiones se han entregado a los mismos líderes de siempre.

Los chóferes veteranos cuentan con expedientes desde el año 1990, y cuentan con la documentación que exige la ley en la materias, además están comprometidos con el sector transporte, por lo que solicitaron a las autoridades estatales sean tomados en cuenta en este proceso.

“Estamos cansados de que solo sean beneficiados en los procesos de concesionamiento solo las personas que tienen mucho dinero, mientras los que hemos dejado la vida en la unidades hemos sido olvidados, por lo que pedimos al Gobernador para que en esta ocasión seamos tomados en cuenta de manera directa, sin intermediarios y estricto apego a los requisitos que exige la ley en la materia” sostuvo.

Invitó a los chóferes que cuenten con expediente y con la documentación en regla a que se agrupen, ya que de manera organizada y bajo la legalidad es la manera correcta como pueden ser escuchados, por lo que dejó disponible las oficinas temporales de la organización, ubicadas 20 oriente entre 7ª sur y 9ª sur numeró 27 o al teléfono 962 151 4027. EL ORBE/ Marvin Bautista.