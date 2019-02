Encabeza el Gobernador Plan Para Prevenir la Ceguera por Cataratas

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de la Estrategia Estatal para Prevenir la Ceguera por Cataratas y entregó equipamiento para la atención de cuidados intensivos, en el Hospital “Gilberto Gómez Maza”, donde ratificó que la prioridad de su gobierno es la atención integral a la salud.

En este marco, Escandón Cadenas enfatizó la obligación de las y los funcionarios de atender el tema de la salud, por lo que, dijo, no se minimizará ninguna labor en su fortalecimiento y se consolidarán estos esfuerzos con la sociedad civil.

“Me da mucho gusto constatar que se trabaja y avanza en este tema. Vamos a estirar hasta el último centavo para que no falte lo más indispensable para ayudar a la gente que tanto lo requiere, porque la salud es un derecho y estamos obligados todos los servidores públicos a atenderla y esa es una tarea que no podemos dejar a un lado”, expresó.

El mandatario manifestó que la única forma de sacar adelante las necesidades más apremiantes en Chiapas es con la suma de voluntades entre gobierno y sociedad, por ello reconoció el apoyo de la Fundación Davinci y el Club Rotario Oriente de Tuxtla Gutiérrez, ya que a través de su aportación de un millón y medio de pesos, se podrán ejecutar 50 operaciones, que se suman a las que se llevarán a cabo como parte de esta campaña en el estado.

“Su apoyo no es en vano, se ve materializado en beneficio de la gente que más lo necesita. Sabemos que se requiere de enormes recursos para sacar adelante la salud, pero la unidad hace la fuerza y si nos sumamos todos, se podrán atender tantas necesidades.. Tenemos en Chiapas y en México un pueblo generoso, sólo que en muchas ocasiones se ha defraudado su confianza, sin embargo, tengan la seguridad de que su contribución será bien utilizada al servicio de la gente”, puntualizó.

Asimismo, pidió al personal médico, de enfermería y administrativo de todo el sector, brindar un servicio humano y de calidad a las y los pacientes, ya que un trato amable puede ayudar en gran manera a mejorar el ánimo e incluso el estado de las personas.

“Chiapas tiene recursos naturales, cultura, pero lo más valioso son sus recursos humanos, gente capaz, talentosa, de buen corazón. No merecemos estar como estamos, es muy lamentable ver en todas las instituciones deficiencias provocadas por la corrupción, y tenemos que combatirla. Por eso, agradezco y les pido que se respete todo el trabajo que se hace, que cuiden los medicamentos, los aparatos, que tratemos a la gente como si fuéramos nosotros mismos, con cariño y afecto”, apuntó.

Durante su recorrido por este nosocomio, donde se realizarán 150 cirugías de cataratas, el titular del Ejecutivo estatal conversó con pacientes que ya han sido operados, quienes compartieron su experiencia sobre el gran cambio que significó en su vida la cirugía de cataratas, ya que pueden ver nuevamente su entorno, a sus familias y volver a sus actividades cotidianas con mayor confianza.

“Es una gran motivación platicar con personas que no tenían la posibilidad de ver, que se les había apagado la luz por enfermedades curables, como las cataratas. Están felices porque van a volver a encontrarse otra vez con la luz y la alegría de poder convivir con su familia y retornar a su trabajo, van a tener abiertas las ventanas del mundo y van a conducirse con lo más preciado que tiene el ser humano, que es la salud”, enfatizó.

Por su parte, Teresa Hernández Hernández, quien será intervenida próximamente, expresó su agradecimiento al Gobierno de Chiapas y a quienes se suman a esta noble acción, pues, dijo, mejorará en gran manera su calidad de vida.

“Tardé esperando cuatro años, ya no puedo hacer mi trabajo de bordado porque ya no veo. Les agradezco mucho porque cuando vea volveré a mis labores y podré hacer mis dulces y platos típicos de Chiapa de Corzo”, enfatizó.

Acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos el Gobernador otorgó equipamiento para la atención de cuidados intensivos al Hospital “Gilberto Gómez Maza”, como parte de la entrega que se realiza en todas las regiones del estado.

Estuvieron presentes el director de Fundación Davinci, Manuel Villalvazo; el presidente del Club Rotario Oriente de Tuxtla, Francisco Plaza, y la diputada María Elena Villatoro Culebro, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia del Congreso del Estado.

Así como el director general del Hospital “Gilberto Gómez Maza”, Heriberto Saldívar Farrera; el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Miguel Pacheco Meza y el delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, José Trinidad Aceves López. Comunicado de Prensa