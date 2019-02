Se Realiza Depuración de Beneficiarios Para Buen Funcionamiento de Estancias Infantiles

Ciudad de México.-El gobierno federal depurará la lista de beneficiarios de las estancias infantiles, pues luego de una revisión, se detectó que 1 de cada 3 son prácticamente ilegales, principalmente porque no cuentan con permisos.

Al mantener firme su plan de no apoyar más a las estancias con recurso directo, por el mal uso que se le daba, indicó que se estima que en alrededor de un mes ese tema ya quede resuelto.

“Lo que hemos hecho de evaluación nos dice que no es así, que no hay esos 3 millones de niños, queremos depurar lo más pronto posible, yo creo que en un mes está resuelto”.

Detalló que se tenía el registro de tres millones 200 mil niños inscritos en estos lugares; sin embargo, no hay esta cantidad en realidad.

El presidente reiteró que se entregará directamente a la madre del niño o niña la cantidad de mil 600 pesos cada dos meses, lo cual estima que quedará resuelto en alrededor de un mes.

“Donde se encuentren que, en efecto, que los padres los niños necesitan estancia y que ya están en una estancia, se les va a dar una forma de ir al banco y sacar ese recurso, pero no queremos dispersar recursos, porque supuestamente son 3 millones 200 mil niños”, enfatizó.

Además, reveló que se realiza un censo y se presentarán pruebas del mismo para proceder a la entrega del apoyo bimestral.

El jefe del ejecutivo federal adelantó que su administración alista un informe sobre la corrupción que se encontró en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y para ello ya se tienen un millón 500 mil documentos como pruebas .

“Toda la corrupción que había en la Sedesol, se les entregará al a la Fiscalía General de los padrones de cómo se destinaban recursos”, finalizó. Agencias