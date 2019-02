En Gira por el Estado, AMLO Pone en Marcha el Programa Crédito Ganadero a la Palabra

* TAMBIÉN ENTREGÓ PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL BIENESTAR.

Desde el municipio de Salto de Agua, donde el año pasado estuvieron para el inicio de la precampaña a la Gubernatura del Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refrendaron su compromiso de no fallarle al pueblo y luchar contra la corrupción para sacar adelante a México y a Chiapas.

Durante la puesta en marcha del programa Crédito Ganadero a la Palabra y Programas Integrales para el Bienestar, el mandatario chiapaneco afirmó que López Obrador cumplió su palabra de regresar como Presidente y con buenas noticias, ante el apoyo histórico que brinda a la entidad.

“Chiapas, de corazón, lo va a apoyar y lo va a acompañar siempre, señor Presidente. Cuenta con su pueblo, con su gente y con sus paisanos”, dijo Escandón Cadenas al tiempo de asegurar que trabajará junto al Gobierno Federal, para no fallarle a sus habitantes..

“Gracias porque México y Chiapas están cambiando, porque todas y todos vamos a tener más oportunidades y la gente de Chiapas, usted sabe, es gente buena; sé que van a aprovechar de manera muy importante este Crédito Ganadero a la Palabra y, porque es gente honesta, va a cumplir”, expresó.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Estatal manifestó que con los programas integrales de desarrollo que impulsa la Federación, se generará un mayor progreso, “usted siempre lo ha dicho: ésta no es una concesión del gobierno, es, en justicia, lo que les corresponde a los chiapanecos y a las chiapanecas”.

Ante sus paisanas y paisanos de Chiapas, el Presidente de la República aseveró que ya se ha autorizado el presupuesto, y esta entidad recibirá apoyos como nunca antes, con una inversión de alrededor de 27 mil millones de Pesos, para que a ningún hogar habitado por la gente más pobre del Estado le haga falta los beneficios del gobierno democrático de México.

“El único propósito es que haya justicia, éste también es mi Estado, soy su paisano, ésta es mi tierra y mi agua. Vamos a atender el sureste no sólo porque soy de aquí, sino porque se quedó muy rezagado. Le dieron muchos apoyos al norte y al centro del país y dejaron en el abandono al sureste, pero después de 70 años hay un Presidente que va a atender a Chiapas y a todos los Estados de esta región”, acotó.

Tras hacer referencia a una estrofa del himno chiapaneco, López Obrador enfatizó la importancia de que el pueblo se encuentre unido para sacar adelante a México, siendo respetuosos de la libertad de creencias religiosas, políticas e ideológicas y trabajando juntos.

“Que se olvide la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra hermosa esperanza y uno solo también nuestro amor. Si queremos pelearnos hay que pelearnos contra la corrupción, vencerla, noquearla, vamos a acabar con la corrupción y la impunidad ¡me canso ganso!, porque de esa manera liberaremos muchos recursos para el desarrollo de México. Nos va a alcanzar y hasta nos va a sobrar”, subrayó.

Puntualizó que la cuarta transformación de la vida pública se lleva a cabo entre todas y todos; “no dejemos pasar esta oportunidad, yo no podría solo, no es cosa de un hombre o un puñado de servidores públicos, es asunto de todos. Yo no voy a traicionarlos, no les voy a fallar. Dejaron muy destruido y saqueado al país, pero es tan grande, que con sus riquezas naturales, un pueblo trabajador y un buen gobierno, México va a renacer”.

En este sentido el Presidente se comprometió atender junto al Gobernador de Chiapas las demandas de los sectores educativos y de salud, mismos que presentan deudas y rezagos de administraciones pasadas. En el tema de salud, se apoyará a las clínicas y hospitales con más medicamentos, así como con médicos y enfermeras, en tanto que en materia de educación, se apoyará al magisterio; se terminará con la mal llamada Reforma Educativa y se dará atención, de manera gradual, a los pagos pendientes.

Por su parte, el coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, David Monreal Ávila, explicó que el programa de Crédito Ganadero a la Palabra en su integridad es auténtico y genuino porque tiene el objetivo principal de aumentar la producción de los pequeños ganaderos, principalmente, en los Estados del sur del país, por lo que resaltó la voluntad visionaria del presidente López Obrador para su implementación.

Ahondó que con este esquema no habrá dinero de por medio, mucho menos, intermediarios, para evitar la corrupción que no deja llevar los apoyos a manos de los que más lo requieren, por eso, dijo, en Chiapas existen en el padrón más de 68 mil unidades de producción pecuaria, de las cuales, el 85 por ciento son pequeños productores, por lo que tienen una meta indicativa de 88 mil 36 beneficiados en esta región.

En su intervención, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, especificó que con un esquema de apoyo social directo se busca rescatar el bienestar de las familias mexicanas.

En ese contexto, destacó el programa “Sembrando Vida” que tiene como objetivo fundamental reforestar las zonas naturales deterioradas de México, por lo que informó que en Chiapas se contará con cuatro regiones que hacen un total de 200 mil hectáreas a rescatar y se generarán 80 mil empleos directos y permanentes.

Aunado a este proyecto, agregó, se apoyará a los adultos mayores con pensiones; a niñas, niños, jóvenes y personas con discapacidad a través de becas, privilegiando a las zonas indígenas y a las familias de escasos recursos.

Estuvieron presentes en este evento la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; el presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz; Diputados federales y locales; así como las y los beneficiados de distintos programas integrales. Comunicado de Prensa