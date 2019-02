Gobierno Federal No Pagó el Apoyo a los Adultos Mayores

Rigoberto Rodríguez Gómez, el declarante.

* Del Programa “70 y Más”.

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero.- Adultos mayores, a través del señor Rigoberto Rodríguez Gómez, se quejaron que no les pagaron la pensión que de manera bimestral les venía otorgando el Gobierno Federal, a través de Bienestar, antes Sedesol.

Explicó que el día 21 de Febrero llegaron los pagadores al municipio de Suchiate, pero a la mayoría de los adultos no le pagaron lo del programa ’70 y Más’, situación que les preocupa porque ese dinero lo ocupan para alimentarse y para la compra de medicamentos.

Anteriormente les pagaban de manera bimestral 1,160 Pesos y el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió duplicarles el dinero, pero la mayoría de adultos se quedó sin cobrar, con el argumento de que Bienestar no entregó a tiempo unos documentos llamados planillas.

Cuando pasaron lista, dijo, su nombre y el de los presentes salió, el problema fue que a la hora de empezar a pagar, el dinero no iba, por lo que hizo un llamado al Gobierno Federal para que se atienda esta problemática que les afecta en su economía.

Añadió que necesitan de ese dinero toda vez que atraviesan por una pobreza bastante difícil, pues que por su edad ya no pueden trabajar y quienes todavía pueden no son contratados porque los pocos espacios que hay, han sido ocupados por los migrantes.

“Hay mucha pobreza en el Estado y mayormente en el municipio de Suchiate, por eso necesitamos de ese dinero que nos proporcionan cada dos meses, es una injusticia lo que las autoridades cometen porque estamos esperanzados a recibir ese apoyo cada dos meses, muchos acudieron solo con lo del pasaje y se encontraron con la desagradable sorpresa de no poder cobrar”, añadió.

Acudió a las instalaciones de Diconsa para tratar de ingresar a la oficina de Bienestar, lamentablemente había un bloqueo y no lo dejaron pasar, vino a gastar lo poco que tenía. EL ORBE / Rodolfo Hernández González