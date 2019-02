Continúa la Pugna de Grupos por Dirigir los Concejos Comunitarios de DICONSA

Tapachula Chiapas 26 de febrero. – Las diferencias entre los dos grupos que se adjudican la coordinación regional de los Concejos Comunitarios de Diconsa, lo que ha causado protestas en los últimos meses, se agudizó este martes con un enfrentamiento en la que hubo varios lesionados.

Entre ellas, según reportaron sus compañeros, está Audi Gómez Roblero, de 57 años de edad y Maira López Vergara, de 31.

Rocío Méndez López, secretaria de uno de los dos grupos en disputa, reconoció en entrevista para el rotativo EL ORBE que recientemente ha habido muchos problemas en esas instalaciones.

Aclaró que se había especulado que cinco representantes comunitarios se encontraban encerrados en ese lugar, “pero todo es mentira”.

En lugar de ello, dijo, el otro grupo que se dice ser la nueva directiva de los Concejos Comunitarios de la región, entraron el viernes al centro de abastecimiento, al sur de la ciudad, y se posesionaron del lugar.

Pusieron cadenas y candados en los accesos, además de que asegura que no han dejado entrar a los concejeros.

Confirmó que hubo el enfrentamiento en el que resultaron lesionadas sus compañeras y que, por lo mismo, las autoridades ya abrieron dos carpetas de investigación.

“Nosotros estamos inconformes y queremos que se ponga un alto a todo lo que está ocurriendo. Nuestros presidentes y vocales ya saben todo este desastre que está pasando y no están de acuerdo”, indicó.

Así también, que en la reunión de la semana pasada en la que, supuestamente se eligió a nueva directiva, hubo demasiadas irregularidades.

Agregó que Diconsa envió a un intermediario de Villahermosa, Tabasco, a quien responsabilizaron del desorden de las últimas horas, porque señala que ya les cambiaron las chapas a todas las oficinas, permitió que el otro grupo entrara al almacén y revisaran documentación.

Indicó que varios de los representantes comunitarios se están presentando ante las autoridades para declarar sobre los hechos y por supuestas amenazas de muerte.

“A una compañera le enviaron un mensaje que le iban a matar a su hijo; a otro que le iban a matar a su hija si se presentaba a la reunión y a mí también que me van a matar y quemar”, afirmó

Por lo pronto, el almacén continúa cerrado y no se surtieron las tiendas de la región, aun cuando los trabajadores se presentaron a sus jornadas laborales.

Se teme que, en cualquier momento, esas diferencias se puedan convertir en saldos trágicos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello