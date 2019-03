Denuncian Nula Atención en Municipios Ante Casos de Violencia Hacia Mujeres

María de los Ángeles López Ruiz, LA DECLARANTE.

* Ayuntamientos Deben Aplicar Estrategias de Seguridad.

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo.- Aunque Tapachula está considerado entre los 7 municipios con Alerta de Género, la violencia contra las mujeres y casos de presuntos feminicidios se han incrementado de manera considerable en el primer trimestre del año, problemática que ni ha sido atendida por las autoridades municipales, demostrando que está medida emitida por la Secretaría de Gobernación es letra muerta.

La presidente de la Asociación Anjeltik, María de los Ángeles López Ruiz, afirmó que es lamentable que las autoridades no establezcan estrategias de sensibilización y de concientización que permitan prevenir esta problemática, situación que coloca a Tapachula como uno de los municipios con el mayor número de caso de mujeres violentadas.

Tan solo la asociación que representa, dijo, ha atendido en promedio 32 casos de féminas víctimas de algún tipo de violencia, aunque esta cifra es muy baja en comparación al número de personas que sufren a causa de este flagelo, pues muchas, por temor, no acuden ante las autoridades u organizaciones a buscar ayuda o a interponer su denuncia.

Los municipios con Alerta de Género están obligados a establecer estrategias y programas que permitan reducir el índice de violencia, así como cumplir con algunos servicios públicos que coadyuven en garantizar la seguridad para este sector vulnerable, rubros que en el municipio de Tapachula no se cumplen.

Rubros como el servicio de alumbrado público en toda la mancha urbana deberían será atendidos con la Alerta de Género, toda vez que muchos victimarios aprovechan esta situación para atacar a sus víctimas, pero en Tapachula no se cuenta con este servicio elemental.

En el caso de la Policía Rosa, el número de elementos son insuficientes para atender el reporte de auxilio que las mujeres u organizaciones realizan, por lo que el tiempo de respuesta para atender una emergencia es muy largo, situación que impide en muchos de los casos prevenir algún daño contra las mujeres.

Aún con las carencias del municipio para prevenir la violencia de género, organizaciones civiles como Anjeltik, brindan ayuda psicológica, jurídica y talleres de autoempleo a mujeres que deciden denunciar a sus agresores.

Exhortó a la mujeres que sufren violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, a que busquen ayuda e interpongan su denuncia, pues de no atenderse esta problemática pueden terminar en hechos lamentables, como un feminicidio, y dejó disponible los servicios de la asociación, cual está ubicada 19 Calle Poniente entre Central y 4ª Norte, o al teléfono 9626883913. EL ORBE/ Marvin Bautista