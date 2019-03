Habitantes de Tuxtla Chico Protestan por Incremento de la Inseguridad

Tuxtla Chico, Chiapas; 1 de Marzo.- Habitantes solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para que les mande seguridad, toda vez que los elementos policiacos municipales ya fueron rebasados por la inseguridad, además les falta alumbrado público.

Así también, la regidora de la Comisión de Seguridad, María Candelaria Cortés Constantino, lamentó que las peticiones que ha hecho por escrito durante las sesiones de Cabildo para que se refuerce la seguridad y los agentes sean equipados, no han sido tomados en cuenta por la presidente municipal Deysi Lisbeth González Aguilar, a pesar que también fue uno de sus ofrecimientos de campaña.

Hay elementos que se quedan en plena oscuridad cubriendo sus servicios y carecen de radios para comunicarse en caso de que se requiera algún servicio de auxilio, los mismos policías están en riesgo, aseguró.

La Regidora manifestó que como consecuencia de la inseguridad, la población se ha tenido que organizar para cuidarse entre todos, porque no hay avance en esa materia a pesar que es una prioridad porque además es una zona fronteriza y lamentó que sus planteamientos no han tenido eco, tampoco de sus compañeros Regidores.

“Esta problemática también la he denunciado en reuniones a nivel estatal, donde he dicho que la inseguridad ya nos rebasó, es lo único que está en mis manos hacer, las gestiones para los recursos y la ejecución en materia de seguridad corresponde a la alcaldesa, no ha habido avances y los hechos están a la vista”, agregó.

Dijo que necesitan lámparas, radios, patrullas, motopatrullas, para que tengan las herramientas y se puedan trasladar a prestar los servicios, por lo que reiteró su llamado a González Aguilar que se dé respuesta al pueblo.

Los agentes municipales tampoco tienen radio para poder solicitar el auxilio de la policía cuando lo necesitan en sus comunidades.

Rechazó las versiones que hizo circular la Presidencia Municipal en el sentido de que la protesta se trató de una movilización para presionar a las autoridades que no se hagan operativos contra los tricicleros.

Imparable la Inseguridad: Ciudadanos.

Lázaro Barrios Hernández, informó que determinaron realizar una protesta pacífica por la falta de alumbrado público, agua entubada e inseguridad, hace poco agredieron a un triciclero, “ya que nos preocupa esta problemática que no ha sido atendida por la autoridad”.

En lugar de ser atendidos, la autoridad municipal y los empleados se retiraron, la única que se quedó fue la Regidora de la Comisión de Seguridad e indicó que la próxima manifestación será sin avisar.

En su campaña, la Alcaldesa dijo que instalarían cámaras de videovigilancia y alumbrado; que los policías municipales estarían bien pagados y con equipamiento, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta, señaló.

“Todos los que salimos a la calle a ganarnos el pan de cada día estamos expuestos a que nos asalten, hasta podemos ser lesionados por los delincuentes, como sucedió hace unos días cuando la despachadora en la gasolinera le dieron un balazo en el tórax; el último agredido fue Roni ‘N’ que tiene problemas de discapacidad y se dedica a la venta de bolillos, fue agredido por los asaltantes”, señaló.

Lo único que quieren es respuesta y soluciones a este flagelo que cada día avanza más a causa de que la policía no ha podido atender porque se ha visto rebasada, afirmó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González